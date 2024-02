Ribakina in Kasatkina za naslov v Abu Dabiju, finale kvalifikantov v Cordobi

Štiriindvajsetletna Jelena Ribakina, sicer prva nosilka turnirja, je bila v polfinalu boljša od Rusinje Ljudmile Samsonove s 6:3, 4:6 in 6:2, dve leti starejša Darja Kasatkina pa je po treh urah igre in treh nizih ugnala Brazilko Beatriz Haddad Maia (6:3, 4:6, 7:6).

Ribakina, peta igralka s svetovne računalniške lestvice, se bo v nedeljo ob 14. uri v njenem šestnajstem finalu WTA potegovala za sedmi naslov oziroma drugega letos po Brisbanu. Na drugi strani bo Kasatkina (14. na lestvici WTA) igrala petnajsti finale, drugega letos, zadnjega od šestih naslovov pa je osvojila 2022 v San Joseju.

Romunsko-češki finale v Cluju

V finalu teniškega turnirja serije WTA 250 v Cluju v Romuniji bosta igrali domačinka Ana Bogdan in Čehinja Karolina Pliškova. Bogdanova, 65. na lestvici WTA, ki je bila v romunskem polfinalu boljša od Jaqueline Cristian, bo tretjič igrala finale WTA. Osvojila je Parmo WTA 125 leta 2023 in izgubila v Varšavi 2022. Pliškova, 2017 prva igralka sveta in dvakratna finalistka turnirjev za grand slam, je v polfinalu premagala Britanko Harriet Dart. Zanjo bo to 33. finale WTA; 16 jih je dobila - nazadnje Brisbane 2020, 16 pa izgubila - zadnjega 2021 v Wimbledonu.

Humbert preprečil finale prvih dveh nosilcev

Francoz Ugo Humbert je v polfinalu teniškega turnirja ATP 250 v Marseillu presenetil prvega nosilca, Poljaka Huberta Hurkacza, drugopostavljeni Bolgar Grigor Dimitrov pa je potreboval točno tri ure, da je izločil Rusa Karena Hačanova.

Dvaintridesetletni Dimitrov (13. na lestvici ATP) ima devet naslovov, devetkrat pa je igral v finalih. Letos je zmagal v Brisbanu, pred tem pa je nazadnje slavil 2017. Humbert (25 let, 21.) je doslej štirikrat igral v finalih in vse tudi dobil. Lani je zmagal v Metzu, 2021 v Halleju, 2020 pa v Antwerpnu in Aucklandu.

Ameriški finale v Dallasu

Američana Tommy Paul in Marcos Giron sta finalista teniškega turnirja serije ATP v domačem Dallasu z denarnim skladom 701.020 evrov. Šestindvajsetletni Paul bo lovil drugo zmago na turnirjih najvišje ravni, 30-letni Giron pa prvo. Finale bo na sporedu ob 20. uri.

Tommy Paul se bo v finalu Dallasa pomeril z Marcosom Gironom. Foto: Reuters

Nepostavljeni Giron (67. na lestvici ATP) je za drugi finale v karieri ugnal Francoza Adriana Mannarina s 6:1, 6:3. Doslej je na zadnji stopnički 30-letnik igral le septembra 2022, ko je izgubil proti rojaku Brandonu Nakashimi v San Diegu.

Paul, 15. igralec sveta in polfinalist lanskega OP Avstralije, bo četrtič skušal priti do lovorike. Doslej mu je to uspelo le enkrat, in sicer v Stockholmu novembra 2021, ko je v finalu ugnal Denisa Shapovalova. Nato je lani izgubil na zadnji stopnički Acapulca in Eastbourna.

V polfinalu je bil drugopostavljeni Paul s 6:2, 6:4 boljši od rojaka Bena Sheltona.

Finale kvalifikantov na turnirju ATP v Corbobi

Znana sta finalista teniškega turnirja ATP serije 250 z nagradnim skladom 562.345 dolarjev v Cordobi v Argentini. Domačin Facundo Bagnis, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije, se bo za svoj prvi turnirski naslov pomeril z italijanskim kvalifikantom Lucianom Darderijem, ki bo prav tako lovil svoj prvi naslov na turnirjih ATP.

Luciano Darderi Foto: Guliverimage

Italijanski kvalifikant Darderi si je z uvrstitvijo v svoj prvi finale na turnirjih ATP že zagotovil mesto med 100 najboljših na najnovejši svetovni jakostni lestvici. V soboto zvečer je na turnirju Cordoba Open dobil tretji niz proti drugemu nosilcu Sebastianu Baezu, 26. igralcu sveta, za zmago s 6:1, 3:6, 6:3.

Darderi, rojen v Argentini, a je italijanski državljan, je lani na turnirjih nižje ravni challenger osvojil en naslov.

V nedeljskem finalu se bo 21-letnik prvič soočil s kolegom kvalifikantom Bagnisom, ki se bo prav tako meril za svoj prvi naslov, potem ko je premagal rojaka Federica Corio s 6:3, 7:5.

"Baez je neverjeten igralec in zelo sem vesel zmage," je dejal Darderi. "Oba z Bagnisom sva borca, zato bo finalni dvoboj težak. Pripravljen bom, ko bom poskušal osvojiti svoj prvi naslov."

Darderi je teden začel kot 136. igralec sveta, vendar bo z uvrstitvijo v finale prvič skočil na 94. mesto, z naslovom pa bi lahko prišel tudi do 76. mesta na lestvici ATP.

Bagnis je prišel na turnir kot 207. igralec sveta in je najnižje uvrščeni igralec po letu 2021, ki je prišel do finala, potem ko je takrat 255. igralec sveta Slovak Alex Molčan dosegel finale turnirja ATP v Beogradu.

Triintridesetletni Argentinec iz Rosaria bo zaigral v svojem drugem finalu na turnirjih ATP 250, potem ko je leta 2021 v Santiagu izgubil proti Čilencu Cristianu Garinu.

Abu Dabi, WTA 500 (860.017 evrov):

Polfinale:

Jelena Ribakina (Kaz/1) - Ljudmila Samsonova (Rus/8) 6:0, 4:6, 6:2;

Darja Kasatkina (Rus/7) - Beatriz Haddad Maia (Bra/6) 6:3, 4:6, 7:6 (2).



Cluj, WTA (248.931 evrov):

Polfinale:

Karolina Pliškova (Češ) - Harriet Dart (VBr) 6:3, 6:3;

Ana Bogdan (Rom/8) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:3, 3:6, 6:4.



Marseille, ATP (724.015 evrov):

Polfinale:

Ugo Humbert (Fra/4) - Hubert Hurkacz (Pol/1) 6:4, 6:4;

Grigor Dimitrov (Bol/2) - Karen Hačanov (Rus/3) 6:7 (3), 6:4, 7:6 (5).



Dallas, ATP 250 (701.020 evrov):

Polfinale:

Marcos Giron (ZDA) - Adrian Mannarino (Fra/4) 6:1, 6:3.

Tommy Paul (ZDA/2) - Ben Shelton (ZDA/3) 6:2, 6:4.



Cordoba, ATP 250 (562.345 dolarjev):

Polfinale:

Facundo Bagnis (Arg) - Federico Coria (Arg) 6:3, 7:5;

Luciano Darderi (Ita) - Sebastian Baez (Arg/2) 6:1, 3:6, 6:3.