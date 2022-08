Brazilka v norem vetru izločila najboljšo igralko na svetu

Poljakinja Iga Swiatek, prva teniška igralka sveta, se je v osmini finala presenetljivo poslovila od turnirja v Torontu. V treh nizih, s 6:4, 3:6 in 7:5, jo je premagala Brazilka Batriz Haddad Maia, 24. na lestvici WTA, ki je po treh urah igre zabeležila še tretjo zmago nad igralko iz top 10 v letošnji sezoni.

On her fourth match point Beatriz Haddad Maia pulls off the biggest upset of the #NBO22.😯



She takes out World No. 1 Iga Swiatek 6-4, 3-6, 7-5 in exactly three hours. pic.twitter.com/qKEyCfMSOy