Kyrgios izločil št. 1 na svetu, slovo Serene Williams

V moški konkurenci so v Montrealu izpadli prvi trije nosilci. Prvega igralca sveta, Rusa Danila Medvedjeva, je ugnal Avstralec Nick Kyrgios, ki je zadržal formo iz Washingtona, kjer je osvojil tako turnir med posamezniki kot dvojicami. Rusa je premagal s 6:7 (2), 6:4, 6:2.

Presenetljivo je izpadel tudi Španec Carlos Alcaraz. Drugi nosilec in zmagovalec letošnjih mastersov v Miamiju in Madridu je moral priznati premoč domačinu Tommyju Paulu, ki je slavil s 6:7 (4), 7:6 (7), 6:3. Neuspešen je bil v drugem krogu tudi tretji nosilec, Grk Stefanos Cicipas. Presenetljivo ga je s 7:5, 7:6 (4) ugnal 20-letni Britanec Jack Draper. Od nosilcev so se poslovili še Rus Andrej Rubljov, Argentinec Diego Schwartzman in Bolgar Grigor Dimitrov.

Po dveh nizih je napredoval četrti nosilec, Norvežan Casper Ruud. V tretjem krogu so se mu pridružili še domačin Felix Auger-Aliassime, Italijan Jannik Sinner, Britanec Cameron Norrie, Američan Taylor Fritz, Hrvat Marin Čilić, Španec Roberto Bautista-Agut in Francoz Gael Monfils.

Serena Williams bi si želela igrati bolje, a ...

Serena Williams bo odigrala še dva turnirja, nato pa končala kariero. Foto: Reuters Američanka Serena Williams, ki je v torek napovedala slovo od dolgoletne in uspešne teniške kariere, je bila ponoči nemočna proti Belindi Bencic, ki je slavila s 6:2, 6:4.

"Zelo rada igram tukaj, vedno je bilo tako. Želela bi si le, da bi igrala bolje, ampak Belinda je igrala odlično," je dejala 40-letna Američanka po porazu v drugem krogu.

"Za mano je zanimivih 24 ur, kot sem že povedala v prispevku za Vogue, sem obupna pri slovesih," je še dodala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Zdaj jo v karieri čaka še nastop v Cincinnatiju prihodnji teden ter zadnji turnir velike četverice v sezoni v New Yorku. Ta se bo začel 29. avgusta.

V Torontu je zanesljivo napredovala prva nosilka Iga Swiatek. Poljakinja je s 6:1, 6:2 ugnala Avstralko Ajlo Tomljanović. Od najvišje postavljenih igralk je izpadla druga nosilka, Estonka Anett Kontaveit. Četrto- in petopostavljeni, Španka Paula Badosa in Tunizijka Ons Jabeur, pa sta zaradi poškodb svoja dvoboja predali.

Klepačeva med najboljših osem

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj s Čilenko Alexo Guarachi uvrstila v četrtfinale turnirja serije WTA 1000 v Torontu. Osmi nosilki sta bili s 6:1, 6:2 boljši od kanadskih sester Biance in Leylah Fernandez.

Andreja Klepač je preskočila oviro v Torontu v osmini finala. Foto: Vid Ponikvar

Šestintridesetletna Koprčanka se je tako drugič letos uvrstila v četrtfinale na turnirjih serije WTA 1000, v Rimu sta z Guarachijevo nato izgubili obračun za polfinale. Na ostalih turnirjih je najboljša slovenska predstavnica med dvojicami dvakrat igrala v finalu, v Charlestonu je slavila, v Adelaide pa izgubila.

Za polfinalno vstopnico v Torontu se bosta Slovenka in Čilenka pomerili z mehiško/kanadsko navezo Giuliana Olmos/Gabriela Dabrowski. Dvoboj bo predvidoma na sporedu v petek.