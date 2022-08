Po veliki zmagi je bolni mami poslal ganljivo sporočilo

Teniški igralec Nick Kyrgios je pokazal svojo čustveno plat, in sicer skrb in ljubezen, ki jo čuti do svoje mame. Avstralec je na turnirju v Montrealu po veliki zmagi nad prvim igralcem sveta bolni mami poslal ganljivo sporočilo.

"Mama, bodi močna"

Nick Kyrgios v zadnjem času igra izjemen tenis, kar je dokazal tudi na turnirju serije masters v Montrealu, ko je v drugem krogu premagal Daniila Medvedjeva (6:7(1), 6:4, 6:2), trenutno prvega igralca sveta. To je bila njegova že tretja zmaga nad Medvedjevom. Kyrgios je na zadnjih 15 dvobojih izgubil le enkrat. Poraz je moral priznati v finalu Wimbledona, v katerem ga je premagal Novak Đoković.

Če mu gre trenutno na igrišču kot po maslu, pa ima doma veliko skrbi zaradi mame, ki je v bolnišnici. Takoj po zmagi ji je zato poslal ganljivo sporočilo. "Mama, bodi močna," je zapisal na objektiv kamere.

Z Đokovićem sta zgladila vse spore in postala prijatelja. Foto: Guliverimage

O tem je Kyrgios spregovoril že v sredo pred dvobojem, ko je razkril, da se njegova mama Nill zdravi v bolnišnici. "Težko je, ker zdaj nisem v Avstraliji. Mama je v bolnišnici, oče pa se ne počuti dobro. Ljudje vidijo samo, kako zmagujem, izgubljam, mečem loparje, pravzaprav pa ne razumejo izzivov, ki jih imamo igralci v osebnem življenju."

Nick Kyrgios je v zadnjih letih veljal za enega najbolj problematičnih igralcev. Na igrišču je imel nešteto izpadov, pogosto se je prepiral s sodniki, prav tako je, predvsem prek družbenih omrežij, prišel navzkriž s teniškimi igralci. Velikokrat si je privoščil tudi Novaka Đokovića, s katerim pa sta v zadnjem času postala prijatelja. Kyrgios se je Srbu postavil v bran na letošnjem OP Avstralije, saj Beograjčanu niso pustili igrati v Melbournu. Zdi se, da je 27-letni Avstralec le dozorel in začel na tenis gledati nekoliko drugače.

Foto: Guliverimage

Končno je začel izkoriščati svoj talent

Teniški strokovnjaki menijo, da je njegova fizična pripravljenost veliko boljša kot leto pred tem. Že na pogled je videti veliko bolje pripravljen. Pravzaprav je v primerjavi to videti kot dan in noč. Z dobro igro je pridobil tudi samozavest. Lahko zdrži dolge dvoboje in ni mu več treba varčevati z energijo. Pri današnjem vrhunskem tenisu mora biti igralec fizično zelo dobro pripravljen. To sezono Kyrgios končno lahko izkorišča svoj izjemni talent, ki ga je prejšnja leta zapravljal.

Pred sedmimi leti je poskrbel za enega večjih teniških incidentov

Leta 2015 je Nick v Montrealu poskrbel za enega najbolj nesramnih komentarjev na teniški turneji. Tistega leta je v drugem krogu igral proti Stanu Wawrinki, med njima pa je med dvobojem prišlo do nesoglasij. Nick pa ne bi bil Nick, če ne bi tega komentiral na poseben način. Takrat šele 20-letni teniški igralec je sam sebi zamrmral, da je njegov dober prijatelj Thanasi Kokkinakis spal s takratnim dekletom (Donna Vekić) švicarskega zvezdnika. Stavek je končal z besedami, da mu je žal, da mu je moral to povedati. Na nesrečo Kyrgiosa pa so ta komentar ujeli mikrofoni ob igrišču.