Cicipas in Rubljov brez težav, Rybakina in Kvitova izpadli

Medtem ko prvi in drugi nosilec, Grk Stefanos Cicipas in Rus Andrej Rubljov, na teniškem turnirju v Rotterdamu v drugem krogu nista imela nobenih težav in sta si zanesljivo priigrala napredovanje, sta se v Sankt Peterburgu v drugem krogu poslovili tretja in šesta nosilka, Kazahstanka Elena Rybakina in Čehinja Petra Kvitova.