Isnerju turnir v Miamiju

Teniški globus, 1. april

V finalu 8,9 milijona dolarjev vrednega turnirja je Isnerju končno uspelo premagati urok mastersov; doslej je namreč trikrat prišel do finala te ravni tekmovanj, a je v letih 2012, 2013 in 2016 nato odločilni dvoboj izgubil.

Tudi tokrat ni začel najbolje in je izgubil prv niz, potem pa nadoknadil izgubljeno in na koncu po dveh urah in pol pripel do tako želene lovorike.

Za Isnerja je to sicer 13. naslov ATP, z zmago pa se bo na novi lestvici pomaknil s 17. na deveto mesto, s čimer bo izenačil najboljšo uvrstitev v karieri. Zverev pa je izgubil prvi finale v sezoni in s tem tudi zamudil priložnost, da bi se povzpel na tretje mesto nove lestvice ATP.