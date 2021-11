Teniške poslastice v Torinu

Na finalnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Torinu so v igri ostali le še štirje igralci. V soboto bosta na sporedu polfinalna obračuna. Kot prva bosta igrala Daniil Medvedjev in Casper Ruud, v večernem terminu pa bosta loparje prekrižala Novak Đoković in Aleksander Zverev.

V soboto se v Torinu obeta vrhunski tenis. Prvi polfinalni dvoboj bosta igrala Daniil Medvedjev in Casper Ruud. Rus in Norvežan sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Medvedjev, ki je tudi favorit dvoboja. Mladi Norvežan se vsekakor ne bo predal vnaprej, saj je pred današnjim dvobojem dejal, da se je nekaj naučil iz porazov proti drugemu igralcu sveta.

Zvečer bosta pod italijanske žaromete stopila še Novak Đoković in Aleksander Zverev. Igralca se že zelo dobro poznata, saj sta odigrala deset uradnih dvobojev. Statistika je na strani Srba, ki v zmagah vodi s 7:3. Nazadnje sta igrala v polfinalu OP ZDA, kjer je Đoković zmagal po petih nizih.