Tamara Zidanšek ima na pariškem pesku že kar nekaj dvobojev, potem ko se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. Konjičanka je bila v prvem krogu boljša od Belgijke Alison Van Uytvanck. V drugem krogu pa našo igralko čaka veliko zahtevnejša nasprotnica. Na nasprotni strani mreže ji bo stala Američanka Coco Gauff, trenutno tretja igralka sveta.

Dvajsetletna Coco Gauff se na igriščih Roland Garrosa počuti zelo dobro, potem ko se je v zadnjih treh letih dvakrat prebila do četrtfinala, leta 2022 pa je igrala v finalu. A tudi Tamara Zidanšek ima na Pariz lepe spomine, ko se je leta 2021 prebila do polfinala tega turnirja. Igralki se do zdaj med seboj še nista pomerili.

Iga Swiatek Foto: Reuters

Zanimiv dvoboj med Poljakinjo in Japonko

Obeta pa se še en zelo zanimiv dvoboj. V popoldanskem delu se bosta med seboj udarili Iga Swiatek, branilka naslova, in Naomi Osaka, nekdaj prva igralka sveta. Obe igralki zelo dobro vesta, kako je zmagovati na največjih teniških odrih, turnirjih za grand slam.

Naomi Osaka se po lanskem porodniškem dopustu počasi vrača v vrhunsko formo. Na peščenih igriščih je že pokazala svojo moč, ko je v Rimu premagala Marto Kostjuk in Dario Kasatkino ter se prebila do osmine finala.

Iga Swiatek pa se na peščenih igriščih Pariza počuti kot doma, saj je tam zmagala trikrat v zadnjih štirih letih. Dvaindvajsetletnica je v Francijo prišla v odlični formi, potem ko je zmagala turnir v Madridu in Rimu.

Zanimivi dvoboji: Sofia Kenin (ZDA) – Caroline Garcia (Fra, 21)

Iga Swiatek (Pol, 1) – Naomi Osaka (Jap)

Camila Osorio (Kol) – Ons Jabeur (Tun, 8)

Coco Gauff (ZDA, 3) – Tamara Zidanšek (Slo)

Danielle Collins (ZDA, 11) – Olga Danilović (Srb)

Katie Volynes (ZDA) – Marketa Vondrousova (Češ, 5)

Donna Vekić (Hrv) – Marta Kostjuk (Ukr, 18)

