Tamara Zidanšek do najvišje uvrstitve v karieri

Avstralka Ashleigh Barty, ki je predčasno končala sezono in ne bo igrala v finalu v Guadalajari, ostaja na prvem mestu teniške lestvice WTA pred Belorusinjo Arino Sabalenko na drugem in Čehinjo Barboro Krejčikovo na tretjem mestu. Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je napredovala za dve mesti in je 31., kar je njena najvišja uvrstitev kariere.