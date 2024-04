Starši mladega zvezdnika še vedno normalno delajo

Jannik Sinner je zadnji konec tedna dobil turnir v Miamiju. Foto: Guliverimage

Mladi Italijan je v Miamiju letos osvojil že tretji turnir, potem ko je pred tem dobil OP Avstralije in turnir v Rotterdamu. Toda njegova starša Johann in Siglinde Sinner znova nista mogla videti sina, kako je dvignil prestižno teniško lovoriko. Sinner tudi ne pričakuje, da bodo njegovi straši pogosto prisotni na turnirjih, saj ti želijo ostati blizu svojih staršev, ki so že v letih.

Sinner je s tem tednom postal drugi igralec sveta, ob tem pa postaja tudi nova športna zvezda. Južni Tirolec poudarja, da njegova družina še vedno živi normalno življenje. Glede na njegove zaslužke, do zdaj je samo s turnirskimi nagradami zaslužil slabe štiri milijone dolarjev (3,7 milijona evrov), bi lahko starši lahko pustili svoje službe. "Prihajam iz normalne družine. Moj oče še vedno dela, prav tako tudi mama. Zame je šport ena stvar, potem ko je življenje povsem nekaj drugega."

"Imajo lepo življenje"

Njegovi stari starši so že zelo v zrelih letih, njegova starša jih ne želita pogosto puščati samih, vseeno pa bi lahko v prihodnjih mesecih obiskala nekaj turnirjev. Najverjetneje prideta v Monte Carlo, Rim, Dunaj in na zaključni turnir v Torino, če se bo tja uvrstil. "Ne bosta veliko potovala, vsaj do zdaj. Poznam ju, prav tako imam dedka in babico, ki sta v letih in zato želita starša ostati blizu. Doma imamo družino. Živijo v lepem kraju in tam imajo lepo življenje."

"Če sem jaz srečen, so tudi oni srečni." Foto: Guliverimage

Pomembno mu je, da je njegova družina srečna

Vseeno 22-letni teniški zvezdnik priznava, da nekoliko pogreša starše, saj je že zelo kmalu odšel od doma. Star je bil okoli 13 ali 14 let. "Nisem bil toliko časa z njimi. Upam, da mi bo uspelo to v prihodnosti nadomestiti, ampak zame je najpomembnejše, da so srečni. Zase lahko rečem, da sem srečen. Če sem jaz srečen, so tudi oni srečni. Vse je v redu."

Od nekdaj verjame v skromnost in delavnost

Sicer je Sinner že po zmagi na OP Avstralije dejal, da verjame v skromnost in delavnost. "Če je človek skromen in dela naprej, je uspeh pozitivna stvar in te ne spremeni. Upam, da se ne motim, ampak sem prepričan, da bom vedno ostal enak. Sem preprost fant, star sem 22 let in rad igram igre na računalniku tako kot vsi drugi. Mislim, da to pri meni zelo cenijo," je na začetku februarja, po zmagi v Melbournu povedal Sinner.

