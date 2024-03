Sinner v finalu Miamija ekspresno opravil z Bolgarom

Italijanski teniški as Jannik Sinner je zmagovalec turnirja v Miamiju. 22-letnik je v finalu s 6:3 in 6:1 odpravil Bolgara Grigorja Dimitrova, ki je v četrtfinalu najprej izločil prvega nosilca Carlosa Alcaraza, v polfinalu pa še četrtega Alexandra Zvereva, a v finalu proti Sinnerju ni imel pravih možnosti.

Sinner je dvoboj začel malce slabše, a nato našel pravo igro, ki ga krasi že od konca lanske sezone. Z dvema odvzemoma servisa je prvi niz dobil s 6:3, v drugem pa je v četrti in šesti igri vnovič strl servis 32-letnega Bolgara in postavil temelje za tretjo letošnjo turnirsko zmago.

Mladi Italijan, ki bo na ponedeljkovi računalniški lestvici ATP prvič v karieri napredoval na drugo mesto, je letos osvojil OP Avstralije, najboljši pa je bil tudi v Rotterdamu. Edini poraz to sezono je doživel proti Špancu Carlosu Alcarazu v polfinalu Indian Wellsa. Letošnje razmerje zmag in porazov torej znaša 22-1.

V tretje gre rado

Za Sinnerja je to 13. naslov v karieri, igral je v 17. finalu. Tretjič je igral v finalu Miamija in prvič slavil, potem ko sta ga pred tem premagala Poljak Hubert Hurkacz (2021) in Rus Danil Medvedjev (2023). Skupno je to njegov drugi naslov na turnirjih serije masters. Edinega preostalega je osvojil lani v Torontu.

"Zelo sem ponosen na zmago in izid. Malce sem se mučil na začetku dvoboja, a to je bilo podobno kot pred tem na turnirju. Po Indian Wellsu namreč nisem imel veliko časa, da se privadim na igrišča. Nato pa sem počasi rasel iz dvoboja v dvoboj," je v prvi izjavi za organizatorje dejal Italijan.

Selitev na pesek

"Ne vem, v čem je skrivnost. Ostajam osredotočen na trenutek, saj nikoli ne veš, kdaj boš odigral zadnji finale. Zdaj prihaja peščena podlaga in videli bomo, kako se bom tam znašel. Prvi del sezone na trdi podlagi pa je bil odličen," je še o dosedanjem poteku prve četrtine sezone skromno dejal 22-letnik.

Za Dimitrova je bil finale v Miamiju tretji na mastersih, v Cincinnatiju 2017 je slavil, v Parizu lani pa izgubil. Sicer ima 32-letnik tudi naslov z zaključnega turnirja leta 2017. Skupno je v jubilejnem 20. finalu enajstič igrišče zapustil sklonjene glave, proti Sinnerju pa je izgubil tretjič na štirih medsebojnih obračunih.

Zidanškova z Madžarko po dveh predajah osvojila turnir v Mehiki

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je zmagovalka turnirja serije WTA 125 v mehiškem mestu San Luis Potosi. Skupaj z Madžarko Anno Bondar pa zadnjih dveh obračunov sploh nista odigrali, saj sta tako polfinalni kot finalni tekmici dvoboj predali še pred začetkom.

Tamara Zidanšek je z Madžarko Anno Bondar osvojila turnir v Mehiki. Foto: Reuters

Šestindvajsetletna Konjičanka je na turnirju, ki sicer ne spada na najvišjo raven turnirjev WTA, nastopila tudi med posameznicami in izpadla v drugem krogu proti drugopostavljeni Italijanki Elisabetti Cocciaretto.

Od Slovenk je med posameznicami nastopila tudi Dalila Jakupović in izpadla v prvem krogu proti Brazilki Lauri Pigossi.

Zidanšek, trenutno 118. igralka lestvice WTA, se je nato posvetila nastopom med dvojicami. V prvem krogu sta z Bondar premagali Jakupović in Romunko Irino Bara. Slovenka in Madžarska sta nato v četrtfinalu dosegli še eno zmago, kar je bilo dovolj za turnirsko slavje, drugo za Zidanšek na tej ravni turnirjev WTA. Na višji ima med dvojicami štiri zmage.

V finalu bi se morala Zidanšek skupaj z Bondar pomeriti proti Pigossi in Poljakinji Katarzyni Piter, a sta tekmici odpovedali nastop. Še pred tem sta pred polfinalnim obračunom dvoboj brez boja predali Argentinka Nadia Podoroska in Britanka Francesca Jones, ki se bosta danes med seboj udarili v finalu posameznic.

Zidanšek in Bondar sta za zmago v San Luis Potosiju prejeli okoli 2300 evrov denarne nagrade.

Zidanšek bo naslednji teden nastopala v kolumbijski Bogoti, kjer jo v prvem krogu turnirja serije WTA 250 čaka nastop proti Američanki Hailey Baptiste.