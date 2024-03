Danielle Collins na domačem turnirju do uspeha kariere

Američanka Danielle Collins je zmagovalka turnirja serije masters v Miamiju. V finalu je bila boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine s 7:5 in 6:3.

Za tridesetletno Američanko Danielle Collins, rojeno prav v Miamiju, je to največji uspeh v karieri in tretji naslov v štirih finalih WTA v karieri. Leta 2021 je osvojila Palermo in San Jose, 2022 pa je izgubila v finalu odprtega prvenstva Avstralije proti Ashleigh Barty. Za nagrado je dobila dober milijon evrov, na novi razpredelnici WTA pa se bo s 53. mesta povzpela na rob dvajseterice.

Šest let mlajša Kazahstanka Jelena Ribakina, ki ostaja četrta igralka sveta, je drugič zapored nastopila v finalu Miamija. Lani je izgubila proti Čehinji Petri Kvitovi. Nekdanja zmagovalka Wimbledona je izgubila enajst od osemnajstih finalov WTA v karieri. Letos je bil to njen četrti; v Brisbanu je premagala Arino Sabalenko, v Abu Dabiju Darjo Kasatkino, v Dohi pa je izgubila z Igo Swiatek.

Miami, WTA 1000, finale:



Danielle Collins (ZDA) - Jelena Ribakina (Kaz/4) 7:5, 6:3.