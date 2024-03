V finalu teniškega mastersa v Miamiju se bosta pomerila Italijan Jannik Sinner in Bolgar Grigor Dimitrov. Zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije je v ponovitvi finala iz Melbourna tokrat ugnal Rusa Danila Medvedjeva gladko s 6:1 in 6:2. Dimitrov, ki je v četrtfinalu izločil prvega nosilca Carlosa Alcaraza, je v četrtfinalu s 6:4, 6:7 (4), 6:4 premagal še četrtega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva.

Dvaindvajsetletni Južni Tirolec Jannik Sinner je ruskega branilca naslova v Miamiju Danila Medvedjeva odpravil po vsega uri in devetih minutah igre in tokrat je bilo popolnoma drugače kot v Avstraliji, kjer je finale trajal 3:44 ure. "Danil je naredil več napak kot običajno in ponujeno priložnost sem izkoristil," je po finalu dejal Sinner.

Njegov nasprotnik v finalu bo Bolgar Grigor Dimitrov, ki je v četrtfinalu presenetljivo izločil drugega igralca sveta Španca Carlosa Alcaraza, tokrat pa je po treh nizih izločil še četrtopostavljenega Alexandra Zvereva.

Miami, ATP, polfinale:



Jannik Sinner (Ita/2) - Danil Medvedjev (Rus/3) 6:1, 6:2;

Grigor Dimitrov (Bol/11) - Alexander Zverev (Nem/4) 6:4, 6:7 (4), 6:4.