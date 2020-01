Srečanje nekdanjih ljubimcev: Naj me neha gledati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poznavalci tenisa se še zagotovo spomnijo časa, ko sta prijateljevala Marija Šarapova in Grigor Dimitrov. Rusko lepotico je med intervjujem (Kooyong Classic, op. p.) zmotilo, potem ko jo je nekdanji partner ves čas opazoval. Med njima se je pozneje razvil zanimiv pogovor.

Marija Šarapova in Grigor Dimitrov sta bila v razmerju od leta 2013 do 2015, a sta se po dveh letih razšla. Ne glede na vse skupaj sta ostala v prijateljskih odnosih. Šarapova se je na ekshibicijskem turnirju (Kooyong Classic) pridružila komentatorjema, medtem ko je Dimitrov igral na igrišču.

Ko so počasi že zaključevali pogovor, je Šarapova pogled usmerila proti Dimitrovu in dejala. "Ves čas gleda sem. Mu lahko rečete, naj me neha gledati?"

Zadnjo besedo je imel Dimitrov "Mislil sem, da ti je rumena barva na meni všeč." Foto: Twitter

V tistem trenutku se je pri komentatorskem mestu pojavil Bolgar in vprašal, o čem teče beseda. "Kaj imaš to rumeno na sebi," mu je navrgla petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, potem ko je imel Dimtrov na sebi rumene kratke hlače.

"Pravzaprav ne," je bil odgovor sibirske tigrice, potem ko jo je ta vprašal, ali so ji všeč. A Bolgar ji ni ostal dolžan: "Mislil sem, da ti je rumena barva na meni všeč. Ljudje se spreminjajo, tako da razumem." S tem je Grigor požel smeh obeh komentatorjev in tudi Šarapove, ki je dejala, da je minilo že kar nekaj časa, odkar sta se njuni poti razšli.

Na Googlu je preverila, koliko je sploh star

Šarapova se je o njunem razmerju razpisala v svoji avtobiografiji, ki je izšla leta 2017. Razlika v letih med njima je bila štiri leta, tako da je na začetku njunega razmerja na Googlu preverila, koliko je sploh star. Bala se je, da je mladoleten in da bi bilo njuno razmerje nezakonito. "Star je bil 21 let. Dala sem mu naslov elektronske pošte. Spominjala sem se ga še kot otroka, ki je hodil po Wimbledonu. Bil je visok, vitek in nasmejan. Kot da je vedel, da je lep."

Šarapova je bila tista, ki je menila, da v tistem obdobju svojega življenja ne more biti z njim. Foto: Gulliver/Getty Images

Prišla ga je gledat samo zato, ker je izgubila

Njuna ljubezenska pot se je končala ravno v Wimbledonu leta 2015. Šarapova je bila tista, ki je menila, da v tistem obdobju svojega življenja ne more biti z njim. Takrat ko ga je gledala s tribun, je sama že vedela, da je njunega razmerja konec. "Morala sem biti osredotočena na svoje dvoboje, zmage, poraze. In to na vrhuncu svoje kariere. Tisti dan sem njegov dvoboj spremljala samo zato, ker sem tako kmalu izgubila na turnirju. Njegov lep spomin je moj slab spomin. Kar je njemu pomenilo vse, se je zgodilo samo zato, ker sem izgubila," je iskreno v knjigi zapisala Šarapova.

Foto: Gulliver/Getty Images

Marija Šarapova je v torek igrala ekshibicijski dvoboj (Kooyong Classic) proti Lauri Siegemund, a so se v drugem nizu odločili, da prekineta dvoboj. "Po dveh urah in pol je bilo dovolj. Mislim, da sva obe igralki tako čutili," je po prekinitvi dvoboja povedala 32-letna teniška igralka.