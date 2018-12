Sprememba na čelu Teniške zveze Slovenije

Šestinštiridesetletni diplomirani pravnik iz Ljubljane Andrej Slapar je tako postal šesti predsednik Teniške zveze Slovenije. Najdlje je bil na čelu Umberger, po en mandat pa so opravili Janez Erhart (1991 - 1996), Goran Ivkovič (1996 - 1998), Draško Veselinovič (1998 - 2002) in Andrej Polenec (2002 - 2006).

"Teniška zveza Slovenije je doslej dobro delala, zato bom v svojem mandatu naredil vse, da tako ostane, oziroma da bo še bolje. Moje glavne naloge bodo vlaganja v mladinski tenis, popularizacija športa, vzdržno poslovanje zveze, predvsem pa gojenje dobrih odnosov med vsemi deležniki v tenisu. V upravni odbor sem povabil nekaj uglednih gospodarstvenikov, saj pričakujem, da bomo s skupnimi močmi naredili korak naprej pri razvoju tenisa," je po izvolitvi povedal Andrej Slapar.

Na skupščini v Ljubljani je bil izbran tudi nov 14-članski upravni odbor. Poleg novega predsednika Andreja Slaparja ga sestavljajo podpredsednik TZS Miran Kraševec, Ivan Gorjup (Branik Maribor). Drago Završnik (ŽTK Maribor), Roman Veras (Šport plus Ljubljana), Luka Zalaznik (Z Šport Ljubljana), Tomaž Berločnik (Petrol), Tomo Šeme (Športna loterija Slovenije), Aljaž Kos (Zavarovalnica Sava Maribor), Damjan Kralj (BTC Ljubljana), Gregor Stražar (Triglav RE), Marko Por (predsednik strokovnega sveta), Marko Umberger (častni predsednik TZS) in Janja Kaplja (TK Radomlje, Plastenka).

V strokovnem svetu bodo naslednja štiri leta sedeli Marko Por (predsednik), Daniel Šantl (podpredsednik), Miha Mlakar (kapetan Davis Cup ekipe), Andrej Kraševec (kapetan Fed Cup ekipe), Tomaž Berendijaš (ŽTK Maribor), Marko Tkalec (bivši reprezentant), David Lenar (Triglav Kranj), Gregor Sok (ŽAK Ljubljana), Borut Urh (bivši reprezentant), Grega Žemlja (TA Žemlja) in Robi Cokan (TK Cokan).

Tekmovalna registracijska komisija

Tekmovalno registracijsko komisijo sestavljajo Primož Starc (predsednik), Anja Regent (Šport plus Ljubljana), Matjaž Plejič (ŽTK Maribor), Ervin Hafner (TK Koper), Bojan Matevžič (TK Maja Matevžič), Andrej Šporn (Šporn šport Mengeš), Matej Pavlič (Branik Maribor) in Luka Hazdovac (TK Terme Ptuj), v nadzornem odboru so Bruno Nikolič (TK Krško), Miha Grilec (Zavarovalnica Triglav) in Marko Smolčič (Svoboda Ljubljana), v komisiji za pritožbe Nina Spremo, Uroš Brinovec in Marjeta Smodiš, komisijo za priznanja predstavlja Drago Završnik, disciplinski sodnik pa je Jure Jerkič.