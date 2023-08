Spomini: tudi on je izgubljal živce in metal loparje #video

Roger Federer, zdaj že nekdanji teniški igralec, je bil znan kot največji gospod tega športa. A tudi on je na igrišču kdaj izgubil živce in se znesel nad svojim loparjem.

Na največjih teniških turnirjih vidimo, kako se teniške igralke in igralci znesejo nad svojimi loparji. Velikokrat je na udaru kritik Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki je znan po svojih čustvenih izpadih. Ne samo da se znaša nad svojimi loparji, med dvobojem marsikaj zabrusi tudi svoji ekipi. Nole je na turnirjih že večkrat priznal, da se zaveda, da je z njim težko delati. A če bi bilo vse tako lahko, kot je videti navzven, danes ne bi imel takšnih uspehov in ne bi veljal za enega najboljših igralcev vseh časov.

This simply can't be a true video of Federer, must be edited right? 👀 pic.twitter.com/HBzuIyu6aI — Pavvy G (@pavyg) August 15, 2023

Tudi Federer ni bil nobena izjema

Po drugi strani je Roger Federer vedno veljal za umirjenega teniškega igralca, kar je navijače Novaka Đokovića večkrat zmotilo. Zato se je na družbenih omrežjih pojavil video, kako se je v svojih časih jezil tudi Švicar, za katerega pravijo, da je bil v mlajših letih zelo divji.

Rafael Nadal niti enkrat v karieri ni vrgel svojega loparja. Foto: Reuters

Nadal se niti enkrat ni znesel nad loparjem

Glede tega pa nihče ne more nič očitati Rafaelu Nadalu. Španca namreč nikoli nismo videli, da bi vrgel svoj lopar … Ne samo to, Rafa niti enkrat v svoji dolgoletni teniški karieri ni vrgel loparja. Za to je predvsem zaslužen njegov stric in nekdanji trener Toni Nadal.

Novak Đoković je zadnji turnir igral v Wimbledonu, ko je izgubil proti Carlosu Alcarazu. Foto: Reuters

Roger Federer je lani končal svojo športno pot, Rafael Nadal okreva po poškodbi in ga letos ne bomo več videli na teniških igriščih. Majorčan je pred časom povedal, da si želi odigrati vsaj še eno sezono.

Od velike trojice je torej trenutno aktiven le Novak Đoković, ki je letos v svojo vitrino postavil še dve lovoriki s turnirjev za grand slam, skupno pa jih ima na svojem računu 23. Srb je trenutno v Cincinnatiju, kjer še čaka na svoj uvodni dvoboj. Njegov nasprotnik v drugem krogu turnirja je Alejandro Davidovich Fokina.

Roger Federer častni gost Laverjevega pokala Nekdanji najboljši teniški igralec na svetu Roger Federer bo leto dni po koncu kariere spet del uradnega tekmovanja, četudi loparja bržkone ne bo vzel vnovič v roke. Švicar bo na Laverjevem pokalu v Vancouvru v Kanadi spet oživil spomine na izjemno kariero. Zmagovalec 20 turnirjev za grand slam in soustanovitelj dogodka bo častni gost v dvorani Rogers Arena na začetku 22. septembra, so sporočili organizatorji. Med večernim terminom bo 42-letnega zvezdnika na igrišču intervjuval nekdanji ameriški teniški igralec Jim Courier, Federer pa bo odgovarjal tudi na vprašanja navijačev. Dogodek, v katerem šestčlanska ekipa Evrope izziva tekmovalce iz preostalega sveta, bo trajal do 24. septembra.

