Šok za hrvaškega najstnika, ki je ostal brez besed

Dino Prižmić je eden največjih hrvaških mladih teniških upov. Šele 18-letnik iz Splita, od koder prihaja tudi Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, se je v Melbournu skozi kvalifikacije uvrstil na glavni turnir, kar bo njegov prvi nastop na turnirjih velike četverice.

Za mladega Hrvata je bil to velik uspeh, pravi mali šok pa je doživel, ko je izvedel ime svojega nasprotnika v prvem krogu. Pravzaprav je dobil najtežjega mogočega nasprotnika. To bo Novak Đoković, desetkratni zmagovalec OP Avstralije, ki se na avstralskih igriščih počuti kot v domači dnevni sobi.

Dino Prižmić je eden največjih upov hrvaškega tenisa. Foto: Guliverimage

"Zame bo to odlična izkušnja"

Srbski novinarji so ob tej novici takoj stopili v stik s Prižmićem, ki je v prvem odzivu v smehu dejal, da nima kaj povedati. "Upam, da bo poln stadion in da bo odlično vzdušje za igro. Nimam veliko povedati. Zame bo to odlična izkušnja in želim si videti, kako se bom soočil z igralcem, ki je osvojil vse, kar je mogoče," je za srbski Sportal povedal lanski zmagovalec mladinskega OP Francije in trenutno 178. igralec sveta. Pomerila se bosta v nedeljo ob 9. uri po slovenskem času.

Kaja Juvan Foto: Reuters

Proti komu bosta igrali naši dve?

Svoji tekmici sta že pred tem dobili tudi Slovenki. Kaja Juvan, 109. na svetu, bo igrala proti Anastasiji Potapovi, 27. z lestvice WTA. Igralki sta doslej igrali en medsebojni dvoboj, tega je lani v Wimbledonu dobila ruska tekmica. Juvanova v primeru uspeha v uvodnem dvoboju nato čaka boljša iz dvoboja med kvalifikantko in Kazahstanko Julijo Putincevo.

Tamara Zidanšek, 99. igralka sveta, pa je za uvod dobila Nadio Podorosko, ki je 63. na WTA. A Slovenka je proti njej doslej dobila oba medsebojna obračuna. Če bo Zidanškovi uspelo priti v drugi krog, jo tam čaka boljša iz obračuna med 13. nosilko, Rusinjo Ljudmilo Samsonovo, ter Američanko Amando Anisimovo.

