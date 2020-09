Skrbi ga duševno stanje in razdražljivost Đokovića #video

V Rimu ni igral svojega najboljšega tenisa

Novak Đoković je v ponedeljek zmagal turnir serije masters v Rimu, kjer ni igral svojega najboljšega tenisa. To je med drugim tudi sam priznal, a je v ključnih trenutkih igral vrhunski tenis, da je na koncu vendarle dobil svoj rekordni, 36. turnir serije masters.

Paul Annacone, vrhunski teniški trener, ki je med drugim pred leti skrbel tudi za Rogerja Federerja, je povedal, da je za vse vrhunske igralce ključno, da ko tudi ne igrajo najbolje, najdejo pot do zmage. "In to je tisto, kar je Đoković naredil v finalu. Vrnil se je po zaostanku 0:3 v prvem nizu, zaostajal je za dva "breaka" …

Foto: Gulliver/Getty Images

"Izjemno je razdražljiv"

Ta lovorika je za Đokovićevo samozavest veliko pomenila, potem ko je bil pred tem izključen iz OP ZDA. Tam je po nesreči linijsko sodnico zadel v vrat in sledila je takojšnja izključitev prvega igralca sveta. Ta se je za tem umaknil iz javnosti in nekaj časa preživel s svojimi najbližjimi. V Rim se je vrnil v velikem slogu in takoj zmagal.

Kljub temu, da je ameriški strokovnjak navdušen nad njegovo igro, ga vseeno skrbi za duševno stanje Beograjčana. "Še vedno navdušuje. Njegova igra je zelo učinkovita in jo zna voditi. Bolj me skrbi njegovo duševno stanje. To me skrbi bolj, kot karkoli drugega, saj je izjemno razdražljiv. Če bi bil na njegovem mestu ali ne mestu njegove ekipe, bi mu dal nekaj dni prosti. Da se sprosti, umakne od vsega in napolni baterije," je še povedal Annacone.

Foto: Gulliver/Getty Images

Prvi igralec sveta v letošnji sezoni kaže izjemno formo, saj praktično ni izgubil še nobenega uradnega dvoboja, če ne štejemo nesrečnega slučaja na OP ZDA. Njegovo razmerje zmag je 31-1 (poraz je izključitev iz OP ZDA op. p.). Čeprav v Rimu ni igral svojega najboljšega tenisa, je oddal le en niz.

Triintridesetletni letni srbski igralec bo letos že 16. igral na OP Francije, kjer je zmagal samo enkrat. To mu je uspelo leta 2016, ko je v finalu premagal Andyja Murrayja. Letos bo verjetno njegova največja ovira Rafael Nadal, a Nole meni, da Špancu letošnje razmere v Parizu ne bodo najbolj ustrezale. Nadal je že v Rimu nekoliko presenetljivo izpadel v četrtfinalu. Obeta se nam zanimiv Roland Garros.