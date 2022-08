Simona Halep do 24. lovorike, presenečenje v Montrealu

Simona Halep je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 1000 v Torontu. Za 30-letno Halepovo je to 24. lovorika, druga letos po zmagi na enem od pripravljalnih turnirjev pred odprtim prvenstvom Avstralije na začetku leta. pa je zmagovalec mastersa ATP v Montrealu. Triindvajseti igralec s svetovne lestvice je v finalu s 3:6, 6:3 in 6:3 premagal osmega nosilca Huberta Hurkacza.

Romunka Simona Halep, za katero je bil to 42. finale na turnirjih WTA, je v finalu premagala Brazilko Beatriz Haddad Maia z 2:1 v nizih. Slednja (26 let) ostaja pri dveh naslovih v karieri. Halepova, ki je bila 2017 prva igralka na svetu, se po turnirju v Torontu vrača med deset najboljših igralk na svetu.

Za Halepovo je bil to četrti finale na turnirju pod pokroviteljstvom National Bank; 2015 je v Torontu izgubila proti Belindi Bencic, 2016 in 2018 pa je v Montrealu premagala Madison Keys oziroma Sloane Stephens. To je hkrati njen deveti naslov na turnirjih serije WTA 1000.

Hurkacz izgubil finale Montreala

Španec Pablo Carreno Busta, ki ni bil med nosilci v Kanadi, je prišel do svojega prvega naslova na turnirjih elitne serije masters, skupno pa je bila to njegova sedma zmaga na turnirjih ATP. Obenem je postal prvi nepostavljeni zmagovalec turnirja po 20 letih. "Neverjeten občutek je biti zmagovalec turnirja masters 1000," je po slavju dejal Carreno Busta: "To je brez dvoma moja največja zmaga kariere."

"Vem, da smo to sezono zelo trdo delali, zelo pomembno je tudi, da ves čas ohranjamo pozitivno miselnost. To ni moja najboljša sezona. Izgubil sem nekaj dvobojev, ki jih verjetno v drugih sezonah ne bi, a poskušal sem še naprej verjeti v svojo ekipo, vase in v svojo igro," je še dejal 31-letni igralec, ki je obenem prekinil izjemen niz Huberta Hurkacza. Poljak, sicer deseti igralec z lestvice ATP, ki je lovil svoj drugi naslov na mastersih 1000, je bil pred tem nepremagan v petih finalih, Carreno Busta pa je prekinil ta niz po nekaj več kot uri in tri četrt igre.

Montreal, ATP:



Finale:

Pablo Carreno-Busta (Špa) : Hubert Hurkacz (Pol/8) 3:6, 6:3, 6:3



Toronto, WTA:



Finale:

Simona Halep (Rom/15) : Beatriz Haddad Maia (Bra) 6:3, 2:6, 6:3