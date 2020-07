Simona Halep odpovedala turnir v Palermu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romunska teniška igralka Simona Halep je odpovedala nastop na prvem turnirju WTA po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa, ki bo med 3. in 9. avgustom v Palermu. Trenutno druga igralka na lestvici WTA se je nastopu na Siciliji odpovedala zaradi nejasnih koronskih predpisov, so danes sporočili prireditelji teniškega turnirja v Palermu.

Po trenutni uredbi morajo vsi, ki potujejo iz Romunije v Italijo, obvezno v 14-dnevno karanteno. Teniški prireditelji v Italiji so 28-letni Halepovi sporočili, da to pravilo zanjo ne bo veljalo, a se je dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Parizu 2018 in Wimbledonu 2019 kljub temu odločila, da bo izpustila turnir v Palermu.