Serena Williams odpovedala nastop na OP ZDA

Ameriška teniška šampionka Serena Williams je zaradi poškodbe odpovedala nastop na letošnjem domačem turnirju za grand slam, na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Odločitev je sledilcem sporočila danes prek Instagrama.

Williamsova, ki velja za eno najboljših igralk tenisa v zgodovini, je lastnica 23 naslovov zmagovalke turnirjev za veliki slam med posameznicami. Na US Opnu je zmagala šestkrat, nazadnje leta 2014.

"Po skrbnem premisleku ter ob upoštevanju priporočila zdravnikov in zdravstvene ekipe sem se odločila, da ne bom nastopila na US Opnu, ker se želim povsem posvetiti zdravljenju poškodbe desne stegenske mišice," je zapisala Williamsova.

"New York je eno najbolj vznemirljivih mest na svetu in eden mojih najbolj priljubljenih krajev za igranje tenisa. Pogrešala bom srečanje z navijači, vendar pa bom na daljavo navijala za vsakogar. Rada bi se vam zahvalila za neprekinjeno podporo in ljubezen. Na svidenje kmalu," je še zapisala teniška igralka, ki bo 26. septembra slavila svoj 40. rojstni dan. Zapis je pospremila z rdečim srčkom.

Letošnji turnir v New Yorku se bo začel 30. avgusta. OP ZDA je zadnji turnir velike četverice na tekmovalnem sporedu v sezoni.