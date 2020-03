Serena Williams: Znorim vsakič, ko nekdo okoli mene kihne ali zakašlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena najboljših teniških igralk vseh časov, Američanka Serena Williams, je priznala, da se zaradi ukrepov osamitve, ki so v veljavi v času svetovne pandemije novega koronavirusa, spopada z napadi tesnobe.

"Že dva tedna se držim pravil za osamitev oziroma družbenega odmikanja in vsaka stvar me spravi iz tira," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP o trenutnem položaju dejala 38-letna zvezdnica.

Zmagovalka 23 turnirjev za veliki slam, ki ta čas prebiva s svojo družino, se je o napadih tesnobe in razdražljivosti razgovorila v nizu posnetkov, objavljenih na omrežju TikTok.

"Ko govorim o tesnobi imam v mislih to, da sem nenehno napeta. Znorim vsakič, ko nekdo okoli mene kihne ali zakašlja. Nočem se družiti z nobenim, celo s svojo hčerko Olympio ne," je dejala.

"Ko zakašlja se vprašam, 'je kaj narobe z mojo hčerko?' Enostavno ne vem, kako ravnati, zato nisem sproščena in trenutno doživljam obilico stresa," je povedala Williamsova.

Serena Williams in njena hčerka.

"Je, kar je, prebrodili bomo to."

Američanka je priznala, da je sprva mislila, da koronavirus ne bo vplival nanjo. Zatem pa so se začele odpovedi teniških turnirjev. Z vsako novo odpovedjo je postala bolj tesnobna.

"Je, kar je, prebrodili bomo to. Ni drugega," je dodala Williamsova, ki je v zadnjem obdobju na različni družabnih omrežjih svoje sledilce pozvala, naj sledijo priporočilom zdravstvenih institucij in ostajajo doma, kadar je to potrebno, piše STA.