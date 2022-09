Šele 19-letni Španec se zaveda, da bo zelo težko

V moškem delu OP ZDA bosta na sporedu polfinalna dvoboja. Za finalno vstopnico se bosta najprej udarila Karen Hačanov in Casper Ruud, nato bosta na osrednjem igrišču igrala še Carlos Alcaraz in Frances Tiafoe.

Alcaraz: Igrati bom moral svoj najboljši tenis

Drugi polfinalni dvoboj bosta igrala Španec Carlos Alcaraz in Američan Frances Tiafoe. Tudi zanju bo to prvi polfinalni obračun na turnirju v New Yorku. Do zdaj sta odigrala en medsebojni turnir. Lani je bil v Barceloni boljši Američan.

"Zelo težko bo. Vsi vedo, na kakšni ravni je Frances. Premagal je Rafaela Nadala in Andreja Rubljeva. Trenutno igra neverjetno in je zelo samozavesten. Rad ima množico in rad ima to igrišče. Igrati bom moral svoj najboljši tenis," je pred dvobojem povedal šele 19-letni Alcaraz.

Casper Ruud bo igral proti Rusu Hačanovu. Foto: Reuters

Norvežan je presenečen, da je polfinalu

Rus Karen Hačanov in Norvežan Casper Ruud bosta igrala svoj drugi medsebojni dvoboj v karieri. Edini dvoboj sta igrala pred dvema letoma v Rimu, ki ga je po treh nizih dobil Ruud, peti nosilec turnirja. Za oba igralca je to prvi polfinale na OP ZDA.

"Če sem iskren, sem presenečen, da sem se uvrstil v polfinale. Vseeno mislim, da sem v zadnjih dveh letih izboljšal igro na trdem igrišču. In to leto v Miamiju sem ugotovil, da sem napredoval in da lahko premagam dobre igralce ter da na velikih turnirjih daleč pridem. S tem sem dvignil tudi svojo samozavest," je po zmagi v četrtfinalu povedal Ruud.