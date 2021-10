Še vedno ima rad življenje

Tommy Haas je dober prijatelj Rogerja Federerja. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjem obdobju Rogerja Federerja nismo videli veliko igrati. Zdaj že nekaj mesecev ni igral, saj je moral še tretjič na operacijo kolena. Pojavlja se veliko vprašanje, kdaj se bo vrnil na teniška igrišča. Dejstvo je, da je Baselčan poleti dopolnil 40 let in da so njegova okrevanja vse težja in daljša. Tudi sam Federer je priznal, da bi se lahko stvari pri njem odvijale hitreje.

Federer: Nikamor se mi ne mudi "Vzelo mi bo nekaj mesecev in prihodnje leto bomo videli, kako bo. Moram si vzeti čas in nočem hiteti. To je pomembno tudi za moje življenje. Želim se prepričati, da bom pozneje lahko naredil vse, kar si želim. Nikamor se mi ne mudi. Mislim, da je najhuje za mano," so pred časom zapisal na tennis365.

Roger Federer se je letos v Wimbledonu poslovil v četrtfinalu. Foto: Guliverimage

Eden izmed tistih, ki verjamejo v Federerjevo uspešno vrnitev, je Tommy Haas, nekdanji drugi igralec sveta in dober prijatelj enega najboljših igralcev vseh časov. Nemec celo meni, da bi Roger v svojo vitrino lahko postavil še 21. lovoriko za grand slam, in to na sveti travi, ki je Federerjev najljubši turnir.

"V Wimbledonu smo videli, da je bil poškodovan in da se ni gibal tako, kot smo pri njem vajeni. Naredil bo vse, da se bo lahko vrnil. Stoodstoten sem, da je njegov cilj vsaj Wimbledon. Tam je njegova najljubša podlaga in imel bo priložnost, da tam začne," je uvodoma povedal Haas, ki je prepričan, da ima Federer še vedno visoke cilje.

"Srečen je in nima razlogov, da ne bi bil. Rad ima življenje in še vedno je lačen uspehov." Foto: Guliverimage

"Rad ima življenje"

"Srečen je in nima razlogov, da ne bi bil. Rad ima življenje in še vedno je lačen uspehov. Upa, da se bo lahko vrnil. Kariero lahko prekine, kadar bo sam to želel. Sam se lahko odloči, kdaj je dovolj, in reče: 'Zdaj odhajam, ker preveč izgubljam.'"

Kakšno je trenutno stanje 40-letnika, ni jasno. Nazadnje se je v javnosti pokazal na Laver Cupu v Bostonu, kjer je hodil s pomočjo bergel. Haas pravi, da bo prihodnje leto vse jasno. "Odvisno je od tega, kako bo prestal poškodbo. Mislim, da bomo odgovor na to vprašanje dobili marca, aprila ali maja," so zapisali na spletni strani tennisuptodate.

Letos odigral le pet turnirjev Švicar ima veliko podporo tudi doma. Foto: Guliverimage

Federer je v letošnji sezoni odigral le pet turnirjev. Na OP Francije se je prebil do osmine finale, potem pa preventivno dvoboj predal. Nazadnje smo ga lahko videli v Wimbledonu, kjer se je prebil do četrtfinala. Tam je bil od njega presenetljivo boljši Poljak Hubert Hurkacz.