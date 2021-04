Se še spomnite solz Novaka Đokovića? #video

Novak Đoković je leta 2016 igrišče zapustil v solzah, medtem ko je na drugi strani od sreče jokal Juan Martin del Potro.

Po porazu v prvem krogu mu je bilo zelo hudo. Foto: Guliverimage

Vemo, kako je Novak Đoković navezan svojo domovino. In ko predstavlja svojo državo, je še toliko bolj čustven. Še precej živ je poraz v prvem krogu olimpijskega turnirja v Rio de Janeiru, ko ga je pod hladno prho poslal Argentinec Juan Martin del Potro. Kljub velikemu razočaranju pred petimi leti, ima Nole za Tokio visoke izzive.

Vedno najde motivacijo, ko zastopa svojo državo

Čeprav je trenutno prvi igralec sveta v tenisu praktično osvojil vse, v svoji bogati vitrini še nima zlate olimpijske medalje. S podobnim izzivom se spopada Švicar Roger Federer, ki tudi še nima zlate olimpijske medalje. Đoković je bil še najbližje velikemu uspehu leta 2008 na OI v Pekingu, ko je osvojil bronasto medaljo. A njegove želje za olimpijske igre v Tokiu so še višje.

"To so seveda sanje. Nočem biti nehvaležen za osvojitev bronaste medalje, kar je bil tudi dober uspeh. Igral sem polfinale v Londonu in tam izgubil v dvoboju za tretje mesto. Vedno najdem dodatno motivacijo, ko zastopam svojo državo. Še posebno na olimpijskih igrah, za katere vemo, da je zgodovinski športni dogodek," so besede 18-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam zapisali pri tennishead.

Đoković je v srbskem dresu že dosegal velike uspehe, potem ko je s svojimi kolegi slavil zmago v Davisovem pokalu in pokalu ATP.

Novak Đoković je ta teden v Monte Carlu doživel boleč poraz. Premagal ga je Britanec Daniel Evans. Foto: Guliverimage

Ta teden bo igral v domačem Beogradu

Triintridesetletni Beograjčan je letošnjo sezono začel na najboljši možen način, potem ko je še devetič zmagal na OP Avstralije. Za tem si je vzel nekaj časa premora in se vrnil na turnir serije masters v Monte Carlu, kjer je presenetljivo izpadel v osmini finala. Tam ga je po dveh nizih premagal Britanec Daniel Evans. Ta teden ga bodo ljubitelji tenisa spremljali na domačem turnirju v Beogradu.