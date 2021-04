Kmalu dokumentarni film, ki bo marsikaj razkril o Novaku Đokoviću

Pred časom je Srđan Đoković, oče prvega igralca sveta, še enkrat več postavil v bran svojemu sinu, kar je nekaj povsem razumljivega. Nazadnje je okrcal tuje medije, ki ne cenijo dovolj njegovega sina, prav tako pa je spet spomnil na zgodb izpred 15 let, ko je Roger Federer na tekmi Davisovega pokala, Novaka obtožil, da je hlinil poškodbo.

Zmeraj se bo postavil na stran svojega očeta.

Njegove besede so odmevale po vseh svetovnih medijih, prvi igralec sveta, da njegov oče samo dobro misli. V sredo je po zmagi nad Jannikom Sinnerjem spregovoril tudi o tem. "Rad imam svojega očeta. On mi je bil v podporo, še posebno na začetku. A ne morem vplivati na to. Je, kar je. Vsi mislijo s svojo glavo. To moram sprejeti in spoštovati. Moj oče je zelo čustven, me brani in rad me ima. Vem, da to počne z najboljšimi nameni," je uvodoma povedal 33-letni Beograjčan in ob tem priznal, da v določenih temah z očetom nimata enakih pogledov.

"Vsi govorimo ali počnemo stvari, s katerim druge užalimo ali kaj podobnega. To razumem. Karkoli počne, še vedno je moj oče. Seveda bom stal na njegovi strani in ga ščitil, ampak ne morem pa se vedno strinjati s tem, kar reče."

Komaj čak, da luč sveta ugleda dokumentarni film.

Na letošnjem OP Avstralije je veliko prahu dvignila njegova poškodba v trebušnem predelu. Spet so namreč pojavili dvomi o njegovi poškodbi, ko naj bi se čudežno vrnil, na koncu pa še devetič zmagal prvi letošnji turnir za grand slam. Đoković je že takrat omenil, da je vse dokumentirano. Težko pričakovani film naj bi luč sveta ugledal avgusta letos.

"Pospešeno delamo na filmu. V načrtu je, da bo objavljen avgusta pred OP ZDA, saj je naša želja, da je premiera v New Yorku. Odvisno bo tudi od položaja glede koronavirusa in omejitve, ki bodo takrat vladale," je glede tega povedal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je navdušen, da je lahko del takšne zgodbe.

"Sodelujemo s predano ekipo iz Evrope kot tudi iz ZDA. Upam, da bomo film dokončali pravočasno in na najboljši možen način. Upam, da bodo tudi ostali uživali ob tem filmu," je še dodal Nole.

V četrtek ga čaka Daniel Evans

V sredo je Đoković dobil še deseti zaporedni dvoboj, potem ko je premagal Jannika Sinnerja. Včeraj je odigral prvi dvoboj po sedmih tednih in svojo domačo nalogo na monašekm pesku z odliko. A sam se zaveda, da lahko še vedno igra bolje. V tretjem krogu bo njegov nasprotnik Britanec Daniel Evans.