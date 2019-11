Še pred tremi leti ga je ogreval, danes pa …

Oba glavna akterja sta si letos zaslužila uvrstitev v finale tega prestižnega turnirja. Oba sta namreč na poti do zadnje stopnice premagala trenutno najboljše igralce na svetu. Dominic Thiem je v svoji skupini premagal tako Novaka Đokovića kot Rogerja Federerja, v polfinalu pa po dveh nizih odpravil Aleksandra Zvereva, lanskega zmagovalca tega turnirja.

Foto: Getty Images

Izkazal se je tudi Stefanos Cicipas. Ta je v svoji skupini zbral dve zmagi, v polfinalu pa skalp vzel Rogerju Federerju in se zasluženo uvrstil v polfinale. Zanimivo je, da je danes 21-letni Grk še pred tremi leti v Londonu ogreval Thiema, danes pa se bosta udarila za londonsko lovoriko.

"Pred seboj sem imel sliko treninga z njim, ko sem se prvič uvrstil na turnir v Londonu. To je posebna zgodba za oba in nihče od naju si ni mislil, da bova čez tri leta igrala v finalu," se je spominjal Dominic Thiem.

"A little bit more and I'll end up playing with all the players from the ATP World Tour Finals."



This was @StefTsitsipas in 2016 as a hitting partner for @ThiemDomi.



Tomorrow, the two will face off in this year's final 🤯



📸: Stefanos Tsitsipas (IG) | #NittoATPFinals pic.twitter.com/kJCv3nyxQr