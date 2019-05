Se mu bo Novak Đoković tokrat oddolžil?

Z gotovostjo lahko trdimo, da nas v soboto čakata dve teniški poslastici. V popoldanskem terminu se bosta najprej udarila Novak Đoković, prvi igralec sveta in Dominic Thiem, Avstrijec, ki je v četrtfinalu odpravil Rogerja Federerja. Morda je v tem dvoboju nekoliko v prednosti Srb. Ta se je namreč v polfinale prebil brez dvoboja, potem ko mu je Marin Čilić dvoboj predal in je bolj spočit. Đoković in Thiem sta do zdaj med seboj igrala sedemkrat, rezultat v zmagah pa je 5:2 za Beograjčana. Nazadnje sta igrala letos v Monte Carlu, ko je bil po treh nizih boljši Thiem.

Reafael Nadal proti neugodnemu Grku

V drugem polfinalnem dvoboju bosta igrala Rafael Nadal in Stefanos Cicipas. Rafael Nadal iz kroga v krog kaže boljše predstave. V četrtfinalu je Stanu Wawrinki prepustil vsega tri igre (6:1, 6:2) in tako nakazal, da velja za enega glavnih favoritov za turnirsko zmago. Po statistikah mu zelo dobro kaže tudi proti mlademu Grku, potem ko ga je premagal v vseh treh medsebojnih obračunih. A daleč od tega, da bo Cicipas zanj lahek zalogaj.

V soboto bo na sporedu tudi ženski finale. Za turnirsko lovoriko se bosta pomerili Romunka Simona Halep in Nizozemka Kiki Bertens.

