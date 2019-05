Nadal gladko, konec za Federerja, Đoković zaradi zastrupitve Hrvata ostal brez dela

Ljubitelji tenisa so opoldne komaj čakali, da bosta na igrišče stopila Novak Đoković in Marin Čilić, a je tik pred dvobojem Hrvat zaradi bolezni dvoboj predal. Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, je tako danes počival in z naslonjača gledal, kdo bo njegov nasprotnik v polfinalu.

Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support.