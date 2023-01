Se je Rus delal norca iz Đokovića? #video

Daniil Medvedjev, eden najboljših igralcev sveta, se je v sobotnem polfinalnem dvoboju Adelajdi proti Novaku Đokoviću v zadnji igri prijel za zadnjo ložo. Mnogi so to razumeli kot posmehovanje Đokoviću.

The moment when Medvedev apparently mocked Djokovic and his injury 👇 pic.twitter.com/qsucz9zUuX — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 7, 2023

V zadnji igri naj bi se posmehoval

Beograjčan je namreč v prvem nizu dvoboja začutil mišico v zadnji loži. Zato je poklical zdravniško pomoč, a k sreči, kot je po dvoboju povedal tudi Đoković sam, ni šlo za resno poškodbo in je lahko nadaljeval dvoboj. Ne samo nadaljeval, ampak tudi suvereno zmagal in se zasluženo uvrstil v nedeljski finale.

Novak Đoković je prosil za zdravniško pomoč. Foto: Reuters

"K sreči ni nič resnega. Če bi bilo, ne bi nadaljeval. Poskušal sem vzeti medicinski odmor, da bi vzel zdravila in zmanjšal vnetje mišic. Upam, da bo jutri v redu," je po dvoboju povedal 35-letni Beograjčan.

V zadnji igri drugega niza, ko je bilo bolj kot ne jasno, da bo srbski teniški zvezdnik dobil dvoboj, se je Medvedjev prijel za zadnjo ložo, pogledal k nekomu na tribuni in se posmehoval. Mnogi so to razumeli kot, da je želel povedati, da je Nole hlinil poškodbo. Znano je, da zna biti Medvedjev pogostokrat med dvoboji tudi ciničen.

"Malo sem razočaran, a tudi pozitiven." Foto: Guliverimage

Kljub temu je trenutno sedmi igralec na novinarski konferenci o 35-letnem Srbu govoril bolj spoštljivo. Povedal je, da je imel za seboj odličen teden in da je verjetno izgubil ta trenutek od najboljšega igralca na svetu.

"Malo sem razočaran, a tudi pozitiven. Odlično sem se počutil ta večer, kar je pozitivno pred OP Avstralije. Upam, da Novak na OP Avstralije ne bo na moji strani žreba. Tudi če bo, bom dal vse od sebe, da bom boljši"

"Enostavno moram biti boljši. To je to. To mi je uspelo na OP ZDA, po porazu na OP Avstralije (2021), ko sem imel serijo zmag, sem proti njemu izgubil. Včasih je nepremagljiv, moraš odigrati dvoboj življenja, če ga želiš premagati," je priznal 26-letni Rus.

V finalu ga čaka 22-letni Američan

Novak Đokovića v nedeljo čaka že finalni dvoboj. Njegov nasprotnik bo mladi Sebastian Korda. Zanju pa bo to prvi medsebojni dvoboj. Nole bo lovil že svojo 92. turnirsko lovoriko, medtem ko bo Korda poskusil dobiti drugo lovoriko.

