Štiriindvajsetletni Ruud je do desete lovorike prišel v 16. finalu v karieri oziroma prvem letos. Lani je igral v sedmih finalih, dvakrat tudi na zadnji stopnički turnirjev za grand slam, in sicer na OP Francije in ZDA. Obakrat je izgubil.

Leto mlajši Kecmanović je na Portugalskem lovil drugo lovoriko v karieri, a po uri in 49 minutah ostal praznih rok. Doslej je slavil v Kitzbühlu pred tremi leti. Letos je izgubil finale v Delray Beachu, 2019 pa v Antalyi.

Estoril, ATP (630.705 evrov) Finale:

Casper Ruud (Nor/1) - Miomir Kecmanović (Srb/6) 6:2, 7:6 (3).

