Tik pred vrhuncem peščene sezone brez trenerja

Thiem, ki je imel v zadnjih nekaj letih ogromno težav s poškodbami, se je s Čilencem na čelu svojega strokovnega štaba razšel sporazumno.

Avstrijec trenutno na lestvici ATP zaseda 111. mesto, na turnirju v Estorilu na Portugalskem ta teden pa je prvič po lanskem Antwerpnu povezal dve zmagi. Izpadel je v četrtfinalu proti Francozu Quentinu Halysu.

Thiemova zadnja turnirska zmaga je stara več kot dve leti in pol. Septembra 2020 je po preobratu osvojil OP ZDA v New Yorku za edini naslov na grand slamih. Na turnirjih velike četverice je še trikrat igral v finalu, dvakrat na OP Francije (2018, 2019) in enkrat na OP Avstralije (2020).

"Skupaj smo osvojili OP ZDA, turnir v Indian Wellsu. Igrali smo še v finalu OP Avstralije in Francije ter dvakrat na zaključnem turnirju najboljše osmerice. Vse to kaže, da smo ustvarili sijajno ekipo. Toda vse stvari se nekoč končajo. Od naslednjega tedna naprej bomo šli vsak svojo pot," je na Instagramu zapisal nekoč tretji igralec lestvice ATP Thiem.

Avstrijec se bo v ponedeljek v prvem krogu prvega peščenega mastersa sezone pomeril s Francozom Richardom Gasquetom. Turnir se bo v kneževini začel danes, pred Rolandom Garrosom bosta maja na vrsti še mastersa v Madridu in Rimu.

