Roger Federer: Kaj pa lahko izgubim?

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov se je na sezono na pesku pripravljal v majhnem kraju Felsberg, kjer imajo le tri igrišča. Tamkajšnji predsednik kluba je povedal, da zna še vedno počistiti igrišče za seboj.

Foto: Gulliver/Getty Images

Po pripravah v Švici ga prva prava preizkušnja čaka v Madridu, kjer bo prvi dvoboj odigral v sredo. Nato bo igral še na OP Francije, kjer bo igral prvič po letu 2015. Čeprav se 37-letni teniški igralec zaveda, da so dvoboji na pesku naporni in da tvega poškodbe, je vendarle prevladala njegova velika želja.

"Čutim, da zdaj lahko igram brez pritiska. Kaj pa lahko izgubim? Pravzaprav nič. Na pesku nisem igral tri leta in verjetno si bom prvič po 15 letih na OP Francije mislil: 'Pa poglejmo, kaj se bo zgodilo.' Morda je prav to tisto, kar bo prineslo dober rezultat. Če ga ne bo, pa ne bo nič narobe. Potem bom imel več časa za pripravo na travo, kar je dobro za mojo igro," je v intervjuju za New York Times povedal Federer.

Clay court drills with @rogerfederer 😎



Watch Federer in action in Madrid all next week on Tennis TV -> https://t.co/hOHmv2faXn pic.twitter.com/JJI9F5PgUz — Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2019

Zakaj zadnja tri leta ni igral?

Leta 2016 je sezono na pesku izpustil, ker je imel težave s kolenom in hrbtom, prav tako tisto leta 2017, ker ni hotel tvegati ponovne poškodbe kolena. Priznal je, da je bila to zanj zelo težka odločitev, ki jo je sprejel po dolgih pogovorih z ekipo. Za to odločitev mu ni bilo žal, saj je za tem zmagal v Wimbledonu, kjer ni oddal niti enega niza.

Lani se je ravno prav tako odločil, da ne bo menjal urnika turnirjev, saj se je izkazalo, da je to zanj najboljše. Poleg vsega je priznal, da je želel praznovati 40. rojstni dan svoje žene Mirke. Ko so se njegovi dolgoletni rivali potili na peščenih igriščih, je on užival na otoku Ibiza. Dejal je, da je finale turnirja v Rimu med Aleksandrom Zverevom in Dominicom Thiemom spremljal v lokalu na plaži.

Foto: Gulliver/Getty Images

Federer je z namenom vadil na višini

Roger Federer je kraj Felsberg izbral z namenom. Turnir v Madridu poteka na dokaj visoki nadmorski višini (650 metrov), medtem ko je kraj ob reki Rhine na nadmorski višini 572 metrov, poleg tega pa je blizu njegove rezidence v Lenzerheideju. Teden dni pred Madridom se je vrnil še na trening v Zürich.

"Treniral je na višini, in ko se bo enkrat spet vrnil na višino v Madridu, se bo zelo kmalu navadil. Če dolgo časa ne igrate na višini, potrebujete vsaj tri ali štiri dni časa, da se navadite," je povedal Ivan Ljubičić, eden izmed njegovih trenerjev.

Na uvodnih treningih je vadil drsenje brez loparja Foto: Gulliver/Getty Images

Švicar je zadnji dvoboj odigral v Miamiju, kjer je v finalu premagal Johna Isnerja. Po zmagi se je pošali, da sploh ne ve, ali še zna drseti na pesku. Ko je prišel na prvi trening v Felseberg, je najprej vadil drsenje na pesku, in to brez loparja, šele pozneje je začel igrati.

"Včasih zame ni izziv samo drseti. Mislim, da Rafa (Rafael Nadal, op. p.) in preostali najboljši teniški igralci delajo to zelo dobro. Oni drsijo po pesku samo takrat, ko si to želijo. Ponavadi si mislite, da je drsenje zabavno, potem pa postane preveč zabavno …"

In ravno to drsenje je bila leta 2017 težava za njegovo koleno. Tako je menil tudi Pierre Paganini, dolgoletni trener Rogerja Federerja. "Če sem iskren, je minilo že veliko časa, odkar sem imel težave s kolenom," je danes pomirjen Baselčan.

Vesel je, da sprejel to odločitev

Federer je zdaj že prispel v Madrid in opravil prve treninge. Na novinarski konferenci so bile njegove besede podobne. Ne pričakuje ničesar, a se ob tem zaveda, česa je sposoben. Svojo odločitev, da bo igral na pesku, je javnosti razkril na OP Avstralije in ni mu žal.

"Vesel sem, da sem decembra sprejel to odločitev. Takrat sem dobil občutek, da bi si res želel igrati na pesku, in to je bila prava odločitev. Vesel sem, da sem tu in da igram na tej podlagi."

Foto: Gulliver/Getty Images

S prilagajanjem na pesek ni imel večjih težav

Menjava podlage ni nikoli lahka. Sploh če tri leta ne igraš na pesku, ampak kot je dejal Federer, sam ni imel prevelikih težav s prilagajanjem. "Vzame nekaj časa, da se navadiš graditi točko, saj se veliko več igra z osnovne črte. Obstaja več možnosti za igranje … S tega stališča je bolj zanimivo in zabavno, vendar če sem iskren, ni tako zahtevno."

"Seveda je dvoboj povsem druga zgodba. Na treningu lahko več tvegate. Če zgrešite, se obrnete in si mislite: 'Pa kaj.' Na dvoboju šteje vsaka točka in zanimivo bo videti, kako se bo odvijal turnir," je dejal Federer, ki je v svoji bogati karieri na pesku zbral 207 zmag in 68 porazov.