Roger Federer je bil razočaran in šokiran

Roger Federer, dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, se bo v ponedeljek v prvem krogu pomeril z Uzbekistancem Denisom Istominem. Ta je leta 2017 na OP Avstralije poskrbel za presenečenje, ko je v drugem krogu premagal Novaka Đokovića.

"Poglejte, igram dober tenis"

"Zadovoljen sem s svojo pripravljenostjo in vem, kaj je Denis naredil Novaku. Gledal sem tisti dvoboj in tudi sam sem imel težke dvoboje proti njemu. Na hitrih podlagah igra zelo dobro in tako bi lahko bilo tudi tukaj. Poglejte, igram dober tenis, sem samozavesten in mislim, da bo moral nasprotnik dobro igrati, če me želi premagati," je o svojem prvem nasprotniku povedal Federer.

Roger Federer bo pogrešal Andyja Murrayja. Foto: Gulliver/Getty Images

Na novinarski konferenci so ga vprašali o nekoliko presenetljivi upokojitvi Andyja Murrayja, ki bi v Avstraliji lahko igral svoj zadnji turnir. Nad to odločitvijo je bil presenečen tudi on.

"Lahko bi rekel, da je na žalost njegovo telo sprejelo to odločitev. Mislim, da je za njim nekaj dolgih let. Spominjam se, da sva igrala v Glasgowu, in vem, da ni bil v dobrem stanju. Pravzaprav nisem mogel verjeti, da je sploh igral."

"Mislim, da ga lahko vsi razumemo, zakaj se je tako odločil. V nekem trenutku začutiš, da ne boš nikoli več 100-odstoten. Če imaš takšne uspehe, kot jih ima Andy, lahko razumeš njegovo odločitev. Bil sem razočaran, žalosten in tudi malo šokiran, ko sem spoznal, da ga bomo kmalu izgubili. Isto se bo zgodilo s preostalimi. Upam, da bo tukaj dobro igral in da bo zdržal do Wimbledona. Andy je dober fant in lahko je ponosen na tisto, kar mu je uspelo doseči v karieri."

"Mislim, da zelo dobro poznam svoje telo. Vem, kdaj lahko igram z bolečinami ..." Foto: Gulliver/Getty Images

Priznava, da je imel v karieri nekaj sreče

Roger Federer velja za pravi športni čudež, potem ko je pri 37 letih še vedno tako vitalen in se po igrišču giblje kot v najboljših časih. Baselčan je med drugim povedal, da se je dobro pripravljal na novo sezono, celo bolje, kot je pričakoval. In kaj je formula, da mu to uspeva?

"Zagotovo sem imel nekaj sreče. Spomnite se, ko sem imel pred nekaj leti nesrečo v kopalnici … Lahko bi se zgodilo v dvoboju proti Novaku Đokoviću, ampak se ni, ker sem bil verjetno ogret. Nimam pojma, kaj se je takrat zgodilo, zato menim, da moraš imeti nekaj sreče."

"Mislim, da zelo dobro poznam svoje telo. Vem, kdaj lahko igram z bolečinami. Vem, ko me nekaj boli in ne bi smel igrati, vendar še vedno lahko odigram dvoboj … Mislim, da moja ekipa ve, kdaj lahko pritisne name in kdaj ne smem preveč trenirati. Še vedno verjamem, da lahko igram tenis, ko ne treniram veliko. Morda je tako tudi zaradi mojega načina igranja tenisa," je še povedal šestkratni zmagovalec turnirja v Melbournu.