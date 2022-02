Ramosu turnir ATP v Cordobi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriintridesetletni španski veteran, ki je 44. igralec na svetovni teniški lestvici, je za zmago nad deset let mlajšim in kar sto mest nižje postavljenim igralcem potreboval dve uri in 43 minut. Ramos je bil na turnirju v Argentini šesti nosilec.

Tabilo, ki živi v Santiagu v Čilu, rojen pa je bil v Kanadi, je zaigral v svojem prvem finalu na turnirjih ATP. Ramos je zaigral v svojem 11 finalu na turnirjih ATP.

Vse štiri turnirske zmage je zdaj osvojil na turnirjih serije 250 na peščeni podlagi (Bastad, Gstaad, Estoril, Cordoba).