Rafael Nadal iz množice rešil objokanega dečka #video

Tudi to je šport

Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je pokazal, da imam tudi on mehko srce, potem ko je iz množice potegnil objokanega dečka.

Česa vse je zmožen Rafael Nadal. Zmaguje turnirje za grand slam, zmožen je izjemnih udarcev, nenazadnje pa rešuje tudi otroke iz gneče. V petek je Rafael Nadal, kot ničkolikokrat v karieri, dajal avtograme. Sredi kaosa je opazil mladega dečka, ki je bil stisnjen v množici in jokal.

Videl je, da je mladi navijač v stiski, zato ga je potegnil iz množice, ga potolažil, nato pa mu se mu je še podpisal na kapo. K sreči z mladim navijačem ni bilo nič, na posnetku pa se lahko vidi olajšanje in zadovoljstvo mladega ljubitelja tenisa, ki je prišel do podpisa. Še en dokaz več, da so vrhunski športniki tudi samo ljudje.

Nadala v tretjem krogu čaka Južnokorejec Hyeon Chung. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal, trikratni zmagovalec turnirja OP ZDA, se je brez težav prebil v tretji krog tekmovanja. Zanj je bilo še nekoliko lažje, saj je Thanais Kokkinakis, njegov nasprotnik v drugem krogu, zaradi poškodbe predal dvoboj. Nadala v tretjem krogu čaka Južnokorejec Hyeon Chung.