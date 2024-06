Poslastica med igralcema mlade generacije

Na teniškem OP Francije se v moškem delu obetata dve polfinalni poslastici. Prva bosta na osrednje igrišče stopila Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, drugi dvoboj pa bosta igrala Casper Ruud in Aleksander Zverev.

Tako Carlos Alcaraz kot Jannik Sinner sta bila pred turnirjem vprašljiva, saj sta se oba spopadala s poškodbami. Prvi je imel težave s poškodbo roke, Italijan pa je imel težave s kolkom, zaradi česar je moral predati dvoboj na turnirju v Rimu.

Oba sta dokazala, da so bili dvomi odveč, potem ko sta se na največjem turnirju na pesku prebila do polfinala. Igralca sta do zdaj igrala devet medsebojnih dvobojev, malce boljši izkupiček pa ima Španec, ki v zmagah vodi s 5:4. Oba igralca veljata za prihodnost svetovnega tenisa.

Ruud se je v zadnjih dveh letih na OP Francije prebil do finala, a mu je na zadnji stopnički vedno spodletelo. Foto: Guliverimage

Norvežan je veliko bolj spočit

V drugem dvoboju se bosta pomerila igralca, ki se na pesku zelo dobro počutita. V oči si bosta zrla Casper Ruud in Aleksander Zverev. Prvi ni igral vse od ponedeljka, potem ko je Novak Đoković zaradi poškodbe kolena odpovedal dvoboj. To pomeni, da je sedmi nosilec turnirja veliko bolj spočit. Na drugi strani je imel Zverev do polfinala težko pot. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje in si razdelila po dve zmagi. Nazadnje sta igrala lani na OP Francije, ko je bil v polfinalu boljši Ruud.

Polfinale: Carlos Alcaraz (Špa, 3) – Jannik Sinner (Ita, 2)

Casper Ruud (Nor, 7) – Aleksander Zverev (Nem, 4)

