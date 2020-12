Federer je poskušal narediti vse, kar je bilo v njegovi moči

Roger Federer uradnega teniškega dvoboja ni igral vse od letošnjega januarja in mnogi so že na trnih, v kakšni formi se bo vrnil eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Nekaj zanimivih podrobnosti je javnosti razkril Ivan Ljubičić, ki zadnjih nekaj let sodeluje s švicarskim teniškim virtuozom.

Letos je odigral le en dvoboj

Federer je v letošnji sezoni odigral le OP Avstralije, kjer se je prebil do polfinala. Za tem sta Federer in Nadal v Cape Townu pred 50 tisoč gledalci, kar je največje število gledalcev, ki si je kadarkoli ogledalo teniški dvoboj, odigrala ekshibicijsko tekmo. Kmalu za tistim je Roger sporočil, da mora iti na operacijo kolena in da se bo poskušal do Wimbledona vrniti. Vmes je udarila epidemija, Federer pa je moral zaradi zapletov še enkrat na operacijo.

To je edina fotografija, ko se Roger Federer pripravlja na novo sezono.

Bil je tudi pri njem v Švici

Za tem se je odločil, da bo izpustil celo sezono in se bo raje na novo pripravljal na prihodnjo sezono, ko bodo med drugim na sporedu tudi olimpijske igre v Tokiu. Ivan Ljubičić je prepričan, da se bo njegov varovanec vrnil v velikem slogu. Nekdanji hrvaški teniški igralec ga je obiskal v Švici in bil je navdušen, kako Federer zavzeto trenira in kako je motiviran.

"Zelo trdo dela in pripravljen se je boriti za največje lovorike v prihodnji sezoni. Dobivamo nove informacije glede OP Avstralije, saj avstralska vlada želi, da se turnir odvija po strogih pravilih. Roger in jaz sva v zadnjih osmih mesecih poskušala narediti vse. Bil sem v Švici in trenirala sva na igrišču. Roger je zelo motiviran, neverjeten je. Veliko ljudi se sprašuje, zakaj še vedno igra, saj težko razumejo, da še vedno uživa v tenisu in še vedno želi zmagovati. Želi biti konkurenčen in se vrniti na raven pred poškodbo," je povedal Ljubičić, ki je med drugim za italijanski Sky Sport povedal, da mu Federer niti enkrat do zdaj ni omenil športne upokojitve.

"Roger Federer bo 99-odstotno moj zadnji varovanec." Foto: Guliver/Getty Images

Roger Federer bo skoraj zagotovo njegov zadnji varovanec

Mnogi so prepričani, da ima nekdanji tretji igralec sveta sanjsko službo, saj lahko sodeluje z 20-kratnim zmagovalcem na turnirjih za grand slam. "Roger Federer bo 99-odstotno moj zadnji varovanec. Še naprej vodim svoje podjetje in rad bi razvil novo vrsto športnega menedžmenta, saj je v tem trenutku v zvezi s pogodbami precej zmede," je povedal Ljubičić, ki bi po končani zgodbi s Federerjem rad le svetoval igralcem. "Moja filozofija trenerskega posla je bila, da pomagaš igralcu, da sam dozori."

Ivan Ljubičić je v svoji karieri osvojil deset turnirskih lovorik. Foto: Guliver/Getty Images

Prav tako je zanimivo njegovo razmišljanje o vplivu trenerja na igralca. Meni, da ima trener veliko manj vpliva, kot se morda zdi. "Če pogledamo od zunaj, se vsi zanašamo na rezultate. Včasih tudi trener ne razume, zakaj je njegov varovanec naredil določeno potezo. Z vrhunskimi igralci redko gradimo tehniko, ampak se osredotočamo na druge podrobnosti. Oni že tako drvijo tisoč kilometrov na uro in samo upate lahko, da boste vplivali na majhen odstotek igre," je še povedal 41-letni Ljubičić, ki je svojo kariero končal leta 2012.