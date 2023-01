Presenečenje v Sidneyju, prva igralka sveta v solzah

ZDA so v novoustanovljenem teniškem tekmovanju ATP in WTA, v pokalu United, v polfinalu v Sydneyju proti Poljski povedle z 2:0. Iga Swiatek, prva igralka sveta, je proti Jessici Pegula klonila z 2:6 in 2:6 po vsega 71 minutah, Frances Tiafoe je nato ugnal Kacperja Zuka s 6:3 in 6:3.