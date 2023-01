Znani polfinalisti teniškega pokala United

Na novoustanovljenem teniškem tekmovanju ATP in WTA, imenovanem pokal United, so znani vsi polfinalisti. V Sydneyju se bodo za prvo lovoriko v nekakšnem nasledniku nekdanjega Hopmanovega pokala merile reprezentance ZDA, Poljske, Grčije in Italije. Američani se bodo v polfinalu pomerili s Poljaki, Grki pa z Italijani.

Danes so bili na sporedu finalni obračuni v vseh treh mestih, ki so gostila prvo izdajo tekmovanja z nagradnim skladom slabih 14 milijonov evrov.

Najbolj tesno je bilo v Perthu in Brisbanu, medtem ko so v Sydneyju Združene države Amerike zanesljivo s 4:1 v zmagah premagale Veliko Britanijo.

Američani so si kot edini že po posamičnih dvobojih zagotovili napredovanje v polfinale. Po točko sta vknjižili Madison Keys in Jessica Pegula, pri moških pa je odločilno tretjo točko reprezentanci zagotovil Frances Tiafoe.

Cameron Norrie je pred tem podaljšal upanje Britancem, ko je ugnal Taylorja Fritza za izenačenje na 1:1. Dvoboj mešanih dvojic, ki ni odločal o napredovanju, so na koncu prav tako dobili Američani. Ti se bodo za finale pomerili s Poljsko.

Na preostalih dvobojih odločil obračun dvojic

Obračun dvojic je odločil potnika v polfinale na preostalih dvobojih. Grčija se je tja uvrstila po zaslugi naveze Maria Sakkari/Stefanos Cicipas, ki je v odločilnem petem obračunu v Perthu premagala hrvaško dvojico Petra Martić/Borna Gojo.

Pred tem sta za Grčijo zmagi vpisala prav Cicipas in Sakkari, za Hrvaško pa Donna Vekić in Borna Gojo. Za finale se bodo Grki pomerili z Italijani, ki so imeli najboljši izkupiček na turnirju med vsemi danes poraženimi ekipami. Hrvatom je za to zmanjkal le en osvojeni niz.

Iga Swiatek je skupaj s Hubertom Hurkaczem dobila odločilni obračun mešanih dvojic proti Italiji. Foto: Guliverimage

V tesnem obračunu v Brisbanu so Italijani premoč priznali Poljakom. Iga Swiatek in Hubert Hurkacz sta dobila odločilni obračun mešanih dvojic. Obe Poljakinji Iga Swiatek in Magda Linette sta zmagali na posamičnih dvobojih, pri moških pa sta bila uspešnejša Italijana Matteo Berrettini in Lorenzo Musetti.

Polfinalna obračuna bosta na sporedu v petek in soboto, finale bo v nedeljo. Vse preostale tekme bodo odigrali v Sydneyju, kamor se bodo reprezentance Grčije, Poljske in Italije preselile v četrtek.