Italijanke prve polfinalistke pokala BJK

Italijanske teniške igralke so prve polfinalistke zaključnega turnirja pokala Billie Jean King v španski Malagi. V četrtfinalu so z 2:1 v zmagah po odločilni tekmi dvojic premagale Japonsko. Drevi bo še obračun Čehinj in Poljakinj.

Italijanke ostajajo v boju za peti naslov, potem ko so še v prej poimenovanem pokalu Fed slavile v letih 2006, 2009, 2010 in 2013. V finalu so igrale še dvakrat, nazadnje lani, medtem ko Japonke ostajajo pri edinem polfinalnem nastopu iz leta 1996.

Po posamičnih dvobojih so bile Italijanke in Japonke poravnane. Prvi dvoboj je Ena Shibahara proti Elisabetti Cocciaretto dobila po dveh urah in 48 minutah s 3:6, 6:4, 6:4.

Četrta igralka lestvice WTA Jasmine Paolini je nato pričakovano izenačila izid na 1:1, potem ko je po uri in 16 minutah ugnala Moyuko Uchijima s 6:3, 6:4 in odločitev o prvih polfinalistkah prestavila na obračun dvojic.

V njem sta letošnji finalistki OP Francije, Sara Errani in Paolini po nekaj težavah v prvih treh igrah prvega in nekaj zadnjih igrah drugega niza zanesljivo premagali Shuko Aoyama in Eri Hozumi s 6:3, 6:4.

Italijanke se bodo za preboj v finale v ponedeljek merile bodisi proti Čehinjam bodisi Poljakinjam. Ta dvoboj se bo začel po 17. uri.

V nedeljo bosta na vrsti še četrtfinalna obračuna v zgornji polovici žreba, in sicer Avstralija - Slovaška ter Kanada - Velika Britanija.

Naslov branijo Kanadčanke, ki so lani v Sevilli z 2:0 ugnale Italijo. Slovenija je pred letom dni izgubila v polfinalu proti Italiji z 0:2 v zmagah.

Malaga, zaključni turnir pokala BJK (9.104.270 evrov) Četrtfinale: Sobota, 16. november:

Italija : Japonska 2:1

Elisabetta Cocciaretto - Ena Shibahara 6:3, 4:6, 4:6;

Jasmine Paolini - Moyuka Uchijima 6:3, 6:4;

Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Eri Hozumi 6:3, 6:4. 17.00 Češka - Poljska Nedelja, 17. november:

10.00 Avstralija - Slovaška

17.00 Kanada – Velika Britanija

