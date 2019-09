Aljaž Bedene je v Egiptu dosegel posamični zmagi ter še v dvojicah z Blažem Rolo, ki pa je posamični obračun izgubil. V ekipi so bili še Nik Razboršek, Tom Kočevar Dešman in argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches.

Na zmago, ne glede na tekmeca

"Upam, da bomo imeli srečo pri žrebu in bomo igrali doma," pravi Tom Kočevar Dešman. Foto: Vid Ponikvar Misli so že usmerjene v naslednje leto in boju za uvrstitev v novoustanovljeno svetovno skupino 1. "Mislim, da bomo šli ne glede na tekmeca na zmago. Vemo, proti komu lahko igramo, lahko tudi proti ekipam iz Azije in Amerike. Upam, da bomo imeli srečo pri žrebu in bomo igrali doma," je bil po vrnitvi v Slovenijo med podporniki Teniške zveze Slovenije odločen Tom Kočevar Dešman.

"Smo že kar nekaj časa zbrani v ekipi v isti sestavi in je zato vzdušje super. Vsak trenutek smo bili zelo dobro povezani. Igralci na klopi smo bolj podpirali soigralce na igrišču kot na drugi strani domača klop. Bedene je opravil izvrstno delo na slabih igriščih ter v veliki vročini. Opravili smo svoje delo in se uvrstili v višjo skupino," je dodal Nik Razboršek.

V Kairu jim ni bilo lahko. "Publika navijala kar med tekmo."

Selektor Miha Mlakar je opisal, s kakšnimi težavami so se reprezentanti soočali v Egiptu. Foto: Vid Ponikvar "Tekmovalno se je turnir v Kairu odvil odlično za nas, a je bilo kar pestro in zanimivo. Publika je navijala med igro, a nam je uspelo zmagati. Ni bilo enostavno, imeli smo težave tudi s hrano, ki je nismo vajeni. Treba je gledati, kaj popiješ. Hitro lahko izgubiš kakšnega igralca," je reprezentanta dopolnil selektor Miha Mlakar.

"Gostovanja v Davisovem pokalu so vedno nekaj posebnega. To smo videli tudi v Egiptu. Prejšnji torek, ko smo prišli na stadion in v klub, ni bilo nikogar. Nismo dobili žog ali vode. Ničesar nismo vedeli, kaj storiti. Na srečo je mimo prišel igralec tekmecev, poklical je na zvezo. Prišli so čez uro in tričetrt," je pojasnil Mlakar.

Pesek suh, vode pa ni bilo

Dodal je, da je bilo potem treba tudi vse ostalo vzeti z rezervo. "Bilo je 34, 35 stopinj Celzija. Želeli smo zaliti pesek, ki je bil suh, a so dejali, da danes pa v Kairu ni vode. Pa so jo vendarle pripeljali, a tako malo in so jo polivali tako počasi, da je bila ena stran že suha, ko so polivali drugo," je dejal Mlakar.

Pred in po uradnem delu, na katerem so predstavili tekmovanje v Kairu, je potekal teniški turnir, ki so se ga v ljubljanskem Tivoliju udeležili sponzorji zveze, igral je tudi direktor Gregor Krušič, sam nekdaj teniški profesionalec.

Preberite še: