Slovenski tenisači se iz Kaira vračajo z zmago

Slovenska teniška reprezentanca je upravičila vlogo favorita in se z dvoboja Davisovega pokala v Kairu vrača z zmago. Do nje je prišla v soboto, ko sta najprej Aljaž Bedene in Blaž Rola dobila igro dvojic, nato pa je prvi slovenski lopar deklasiral še najboljšega Egipčana.

Slovenija si je z zmago s 3:1 zagotovila mesto med štiriindvajsetimi reprezentancami, ki se bodo v začetku marca 2020 potegovale za uvrstitev v novoustanovljeno svetovno skupino 1. Ta je predzadnja stopnja do elitne skupine, po novem imenovane Finals, ki se bo letos konec novembra prvič predstavila na enotedenskem turnirju v Madridu.

Za razliko od letos, ko so imeli izbranci selektorja Mihe Mlakarja le eno preizkušnjo, bo Slovenija v 2020 nastopila dvakrat. Septembra bo v primeru zmage v prvem krogu igrala v svetovni skupini 1 in se potegovala za preboj v kvalifikacije za Madrid 2021, v primeru poraza marca pa jo septembra čaka dvoboj v svetovni skupini 2.

Potem ko je Slovenija v petek iz dveh dvobojev odnesla le točko - Blaž Rola je v drugi partiji zapravil zaključno žogico za zmago -, je v soboto suvereno dokončala nalogo. Bedene in Rola sta dobila igro dvojic s 7:5 in 6:3, Aljaž Bedene pa je nato v dvoboju prvorangiranih igralcev premagal Mohameda Safwata s 7:5 in 7:5.

Blažu Roli v tretje sploh ni bilo treba stopiti na igrišče. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Težje od pričakovanj, a so lahko zadovoljni

"Bilo je težje, kot smo pričakovali, ampak končni rezultat 3:1 je glavni razlog za zadovoljstvo. Najbolj pomembna tekma je bil v dvojicah. Zgodnja ura ni ravno idealna, ampak mislim, da sva bila z Blažem suverena in zmagala v dveh nizih. Hitro za tem sem imel še en dvoboj. Egipčan je začel dobro, a sem se bil dovolj zbran, da sem v ključnih trenutkih popeljal Slovenijo do zmage. Veseli smo in zadovoljni odhajamo iz Egipta," je povedal Aljaž Bedene.

Z uspehom je bil seveda zadovoljen tudi selektor Miha Mlakar. "Za nami je naporen drugi dan. Zelo pomembne so bile dvojice, v katerih sta fanta v zaključku prvega niza zlomila tekmeca. Po prednosti z 2:1 v zmagah smo malce lažje zadihali. Dvoboj Mohameda Safwata in Aljaža Bedeneta je bil zelo kakovosten. Safwat je igral zelo dobro, kar je pokazal že prvi dan proti Blažu Roli. Odločale so malenkosti. Aljaž je odigral zelo dobro takrat, ko je bilo to najbolj potrebno in tako je pridobil tretjo točko za Slovenijo. Razmere so bile v redu in navijači korektni. Zelo smo veseli," je dejal Mlakar.

Kairo: Egipt : Slovenija 1:3

Petek, 13. 9.:

Mohamed Karim Maamoun : Aljaž Bedene 5:7, 1:4 predaja

Mohamed Safwat : Blaž Rola 6:4, 1:6, 7:6 (4)



Sobota, 14. 9.:

Sherif Sabry/Mohamed Safwat : Aljaž Bedene/Blaž Rola 5:7, 3:6

Mohamed Safwat : Aljaž Bedene 5:7, 5:7

Mohamed Karim Maamoun : Blaž Rola ni bilo odigrano