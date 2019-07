V živo: Pestro bo na igriščih Wimbledona, kjer bo igral tudi Bedene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan teniškega turnirja v Wimbledonu bo zelo zanimivo, saj bosta prvič na sveto travo stopila Roger Federer in Rafael Nadal. Gledali bomo lahko tudi Slovenca Aljaža Bedeneta.

Edini slovenski predstavnik v Wimbledonu je Aljaž Bedene, ki ima na londonski turnir lepe spomine. Ljubljančan se je lani prebil do 2. kroga, leto pred tem pa je igral že v 3. krogu. V letošnjem uvodnem krogu bo na igrišču številka deset njegov nasprotnik 20-letni Italijan Matteo Berrettini, ki šele drugič v karieri igra v Wimbledonu. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja, oba na pesku, in si razdelila zmagi (1:1).

Na osrednje igrišče bo v torek stopil Roger Federer, osemkratni zmagovalec tega turnirja. Njegov nasprotnik bo Južnoafričan Harris Lloyd, s katerim bosta prvič igrala. Zimzeleni Švicar s 86. igralcem sveta ne bi smel imeti velikih težav.

Svoj prvi medsebojni dvoboj bosta igrala tudi Rafael Nadal, tretji nosilec turnirja, in Japonec Juiči Sugita, ki se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije.

ATP