Paire in Hurkacz za naslov v Winston-Salemu

V finalu teniškega turnirja ATP v Winston-Salemu z denarnim skladom 718.000 dolarjev se bosta pomerila prvi nosilec Francoz Benoit Paire in tretji nosilec turnirja Poljak Hubert Hurkacz. Prvi je v polfinalu premagal Američana Steva Johnsona, drugi pa Kanadčana Denisa Shapovalova.

Paire je prvi niz proti Johnsonu izgubil z 1:6, naslednja dva pa prepričljivo dobil s 6:0. To bo njegov prvi finale na trdi podlagi, pred tem je dobil dva turnirja na pesku.

Hurkacz pa je v polfinalu za svoj prvi finale ATP s 6:3 in 6:4 izločil drugopostavljenega Kanadčana.

Vsi štirje polfinalisti so sicer v petek po ameriškem času imeli dvojni spored, saj sta nevihta in izpad elektrike poskrbela za prestavitev četrtkovih dvobojev.

V finalu Bronxa bosta igrali Poljakinja in Italijanka

Magda Linette se bo v finalu pomerila z Italijanko Caimlo Giorgi. Foto: Reuters V finalu teniškega turnirja WTA v Bronxu bosta igrali Poljakinja Magda Linette in Italijanka Camila Giorgi. Poljakinja je bila v polfinalu boljša od Čehinje Katerine Siniakove s 7:6 (3) in 6:2, Italijanka pa od prve nosilke turnirja Kitajke Wang Qiang s 4:6, 6:4 in 7:6 (6).

Italijanka se bo v finalu potegovala za osvojitev svojega tretjega turnirja WTA, Poljakinja pa za osvojitev svojega prvega turnirja na tej ravni. Enkrat je sicer že igrala v finalu, leta 2015 v Tokiu, a izgubila.

ATP

WTA

