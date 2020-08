Naomi Osaka in Viktorija Azarenka finalistki v New Yorku

Japonka Naomi Osaka in Belorusinja Viktorija Azarenka sta finalistki teniškega turnirja v New Yorku. Naomi Osaka je v polfinalu s 6:2 in 7:6 (5) ugnala Belgijko Elise Mertens, Viktorija Azarenka pa je bila s 4:6, 6:4 in 6:1 boljša od Britanke Johanne Konta.

Temnopolta Naomi Osaka, dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam in trenutno deseta igralka sveta, je bila kriva, da so polfinale namesto v četrtek izvedli danes. Pridružila se je namreč protestom proti rasni diskriminaciji in napovedala, da bo zapustila turnir. A ker so jo podprli tudi organizatorji, ti so turnir prekinili, si je premislila in po pogovorih z njimi in tudi z WTA ostala v konkurenci.

Japonka, igrala je z majico, na kateri je pozivala k enakopravnosti temnopoltih, je proti Mertensovi gladko dobila prvi niz, v drugem že povedla z 2:0, a je nato Mertensova dobila štiri zaporedne igre. To pa nekdanje prve igralke sveta ni zmedlo, tekmeci je hitro spet vzela servisa, nato pa do zmage in možnosti, da osvoji svoj šesti turnir v karieri, prišla v podaljšani igri.

Klepačeva brez finala v New Yorku Slovenski teniški igralki Andreji Klepač se ni uspelo uvrstiti v finale dvojic turnirja WTA v New Yorku. Skupaj s Čehinjo Lucie Hradecka, s katero sta bili osmi nosilki, sta v polfinalu z 2:6 in 1:6 izgubili proti tretjima nosilkama Čehinji Kveti Peschke in Nizozemki Demi Schuurs.

Viktorija Azarenka, dvakratna zmagovalka grand slam turnirja v Melbournu, trenutno pa šele 59. na računalniški lestvici, je prvi niz proti Konti izgubila, nato pa iz minute v minuto igrala bolje, v tretjem nizu ni več imela nikakršnih težav. V soboto se bo igralka, ki se je že nekajkrat spogledovala z upokojitvijo, borila za svoj 21. turnirski naslov in prvi po letu 2016, ko je bila najboljša v Miamiju.

Skupni turnir WTA in ATP so prestavili iz Cincinnatija v New York, kjer se bo na istem prizorišču in v istem karantenskem mehurčku 31. avgusta začelo tudi odprto prvenstvo ZDA.

Cincinnati, ATP (turnir poteka v New Yorku, 4.222.190 dolarjev): Polfinale:

Miloš Raonić (Kan) : Stefanos Tsitsipas (Grč, 4) 7:6 (5), 6:3; Cincinnati, WTA (turnir poteka v New Yorku, 1.950.079 dolarjev): Polfinale:

Naomi Osaka (Jap, 4) : Elise Mertens (Bel, 14) 6:2, 7:6 (5);

Viktorija Azarenka (Blr) : Johanna Konta (VBr, 8) 4:6, 6:4, 6:1;

Preberite še: