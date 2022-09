Rubljev gladko v četrtfinale, ponoči igrata španska aduta

Deveti igralec sveta, Cameron Norrie, je bil proti 11. igralcu s svetovne lestvice Andreju Rubljovu, večji del obračuna v podrejenem položaju, kar kaže tudi izid. Štiriindvajsetletni Moskovčan je v Johannesburgu v Južnoafriški republiki rojenega 27-letnega britanskega igralca premagal s 3:0 v nizih, s trikrat 6:4. Norrie je bil daleč od svoje najboljše igre. Naredil je kar 35 neizsiljenih napak v primerjavi z zgolj 17 neizsiljenimi napakami Rubljova.

Skupaj s prekinitvijo zaradi dežja je dvoboj trajal dve uri in pol. "Ni bilo hitro. Mislim, da sem odigral dober dvoboj, na trenutke so odločale malenkosti, včasih mi je tudi 'pomagal' tekmec, na koncu pa sem lahko slavil v treh nizih, česar sem res vesel," je dejal Rubljov, ki bo še tretjič, po 2017 in 2020 zaigral v četrtfinalu OP ZDA. Rubljov bo v New Yorku lovil svoj prvi polfinale na turnirjih velikih četverice.

Rafael Nadal Foto: Guliverimage Španec Rafael Nadal, ki še zmeraj čuti posledice poškodbe, v osmini finala čaka domačin Frances Tiafoe, trenutno 26. igralec sveta. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, oba obračuna pa je dobil 36-letni Španec.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med Špancem Carlosom Alcarazem in Hrvatom Marinom Čilićem, ki je leta 2014 že dobil ta turnir. 33-letni Hrvat in šele 19-letni Alcaraz sta odigrala tri medsebojne dvoboje. Trenutni izid v zmagah je 2:1 za Španca.