Se bo Britanec zoperstavil Janniku Sinnerju?

Na teniškem OP ZDA sta na sporedu dva polfinalna dvoboja. Prva bosta na osrednje igrišče stopila Jannik Sinner in Jack Draper, za njima se bosta za veliki finale udarila še Taylor Fritz in Frances Taifoe.

Četrtfinalni obračun med Jannikom Sinnerjem in Daniilom Medvedjevom je imel na letošnjem OP ZDA vse značilnosti finala, saj sta bila edina preostala igralca iz prve deseterice. Sinner je bil pod velikim pritiskom, saj se prvi nosilec turnirja še vedno sooča s kritikami glede njegovega dopinškega primera.

Njegov nasprotnik v polfinalu bo Britanec Jack Draper, ki je presenečenje turnirja, saj je do polfinala prišel brez izgubljenega niza in s tem presegel vsa pričakovanja. Vseeno zgodovina kaže, da dominantne poti do polfinala pogosto ne vodijo do turnirske zmage. Draper bo v polfinalu igral proti Sinnerju, ki je trenutno v odlični fizični in psihični formi. Igralca sta do zdaj igrala en dvoboj, zmago pa je zabeležil Draper.

Taylor Fritz Foto: Reuters

V drugem polfinalu bodo ljubitelji tenisa spremljali ameriški obračun. Loparja bosta prekrižala Taylor Fritz in Frances Taifoe. Igralca se med seboj že dobro poznata, saj sta med seboj igrala že sedem dvobojev. Veliko boljšo statistiko (6:1) ima leto starejši Fritz.

OP ZDA, polfinale



Jannik Sinner (Ita, 1) – Jack Draper (VBr, 25)

Taylor Fritz (ZDA, 12) – Frances Taifoe (ZDA, 2)

