Zadnji dvoboj Serene Williams? Igra tudi Zidanškova.

V ženski konkurenci je med prvimi v drugi krog napredovala tretja nosilka Maria Sakari. Grkinja je imela nekaj težav proti polfinalistki Wimbledona Tatjani Maria, na koncu pa je 33-letni Nemki zmanjkalo moči za preobrat. Sakarijeva je po slabih dveh urah slavila s 6:4, 3:6, 6:0.

Napredovala je tudi zmagovalka močnega turnirja v Cincinnatiju, Francozinja Caroline Garcia. Ena skritih favoritinj za zmago je v prvem krogu s 6:2, 6:4 premagala kvalifikantko Kamilo Rahimovo iz Rusije.

Serena Williams Foto: Guliverimage Serena Williams, ena najboljših igralk vseh časov, je pred kratkim sporočila, da se počasi poslavlja od profesionalnega tenisa. To bi lahko pomenilo, da bi že lahko spremljali njen zadnji dvoboj. Njena nasprotnica bo Danka Kovinić iz Črne gore. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj. 40-letno igralko so vprašali, ali je to njen zadnji turnir v karieri. Njen odgovor pa ni bil najbolj prepričljiv: "Nikoli ne reci nikoli."

Zidanškova proti domačinki

Tamara Zidanšek bo igrala na igrišču številka devet. Njena nasprotnica bo domačinka Elizabeth Mandlik. Za Tamaro je to četrti nastop na OP ZDA, najdlje pa se je prebila lani, ko je igrala v drugem krogu. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj. Naša igralka zaradi zdravstvenih težav letos nima najboljše sezone. Se bo prebudila na OP ZDA?

New York, OP ZDA, WTA:



1. krog:

Ana Kalinska (Rus) - Rebecca Peterson (Šve) 6:4, 6:3;

Caroline Garcia (Fra/17) - Kamila Rahimova (Rus) 6:2, 6:4;

Alison Riske (ZDA/29) - Eleana Yu (ZDA) 6:2, 6:4;

Camila Osorio Serrano (Kol) - Ann Li (ZDA) 1:6, 6:3, 6:1;

Maria Sakari (Grč/3) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 3:6, 6:0;

Veronika Kudermetova (Rus/18) - Donna Vekić (Hrv) 7:5, 6:3.