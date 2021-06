Udarec za prvo igralko sveta, Slovenki si bosta v drugem krogu stali nasproti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva igralka sveta Ashleigh Barty je predala dvoboj in se poslovila od OP Francije.

Foto: Guliverimage

Peti dan OP Francije sta kot prvi na osrednje igrišče stopili trenutno prva igralka sveta Ashleigh Barty in Poljakinja Magda Linette. Bartyjeva je prvi niz izgubila z 1:6, v drugem pa zaradi poškodbe predala dvoboj pri izidu 2:2. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru s Hrvatico Darijo Jurak uspešno začela nastope in se prebila v drugi krog, v katerem jo čaka naveza Tamara Zidanšek - Arantxa Rus.

Bartyjeva, zmagovalka Roland Garrosa iz leta 2019, je po prihodu v francosko prestolnico potožila, da čuti močne bolečine v kolku, kar je potrdil njen uvodni dvoboj, ko je z velikimi težavami in po treh nizih izločila v hrvaškem Zadru rojeno Američanko Bernardo Pera.

Petindvajsetletna Avstralka v prvem nizu današnjega obračuna ni bila konkurenčna Poljakinji, v drugem pa je po končani četrti igri odložila teniški lopar in predala dvoboj.

Igrala bo tudi Iga Swiatek, lanska zmagovalka Pariza in osma nosilka turnirja. Njena nasprotnica bo Švedinja Rebecca Peterson, s katero še nista igrali medsebojnega dvoboja. Iga Swiatek je v prvem krogu premagala našo Kajo Juvan, s katero sta tudi dobri prijateljici.

Andreja Klepač se bo v drugem krogu ženskih dvojic pomerila z rojakinjo Tamaro Zidanšek. Foto: Guliverimage

Klepačeva se bo v drugem krogu pomerila z rojakinjo

V prvem krogu sta Klepačeva in Jurakova, sicer 11. nosilki, s 7:6 (2) in 6:1 premagali ameriško navezo Madison Brengle - Danielle Collins. V drugem krogu se bosta pomerili s slovensko-nizozemsko dvojico Tamara Zidanšek - Arantxa Rus. Zidanškova je bila skupaj z Rusovo v prvem krogu dvojic s 6:3 in 6:0 boljša od švedskega para Rebecca Peterson - Cornelia Lister.

Polona Hercog bo igrala v paru z Japonko Misaki Doi, njuni nasprotnici sta Nizozemki Rosalie van der Hoek in Lesley Kerkhove.